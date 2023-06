Lucas Noubi fait le point sur sa saison : “J’ai beaucoup appris mais je dois encore être plus un leader”

Lucas Noubi a gratté du temps de jeu cette saison et a beaucoup appris. ©photinews

Conscient des progrès qu’il doit effectuer

La semaine dernière, pour son ultime sortie cette saison, il est parti à la faute sur le premier but gantois de Cuypers. “Je dois encore mieux négocier ce genre de phase, reconnaissait-il avant d’énumérer ses axes de progression à l’avenir. Je dois être encore plus un leader, améliorer mon pied gauche et gagner encore plus de duels.”

Avec 529 minutes de temps de jeu, Noubi a surtout profité de cette saison pour observer les anciens et prendre de l’expérience. “J’ai énormément appris aux côtés de Noë, Laifis et Merveille. J’ai pu gratter quelques minutes.”

Ambitieux, le jeune Rouche ne se cache pas pour la saison prochaine. “J’espère que je pourrai m’imposer dans le 11 de départ.”

L’objectif de Noubi sera donc bien de ne plus évoluer avec le SL16 FC avec qui il a compté 1495 minutes de temps de jeu cette saison. “Ça me fait toujours plaisir de les aider quand je n’ai pas beaucoup de temps de jeu. Ce sont mes potes et cela reste le Standard. La Challenger Pro League, on ne peut pas cracher dessus.”

Lucas Noubi, face à Cuypers et Depoitre, a laissé une belle impression à Gand en décembre 2022. ©Photo News

En plus d’avoir observé les anciens Liégeois Bokadi, Laifis et Dussenne, Noubi tente de s’inspirer de ce qui se fait de mieux dans le secteur défensif en Europe. “J’aime énormément van Dijk, Militao, Rüdiger. Des joueurs qui ont de la grinta. Je n’ai pas vraiment de modèle, je m’inspire un peu de tout le monde.”

Quant à l’incertitude qui règne dans le vestiaire liégeois par rapport à l’identité du successeur de Deila, elle ne semble pas toucher le défenseur de 18 ans. “Personnellement, cela ne va pas changer les choses de savoir qui sera le coach dans les deux ou trois jours qui arrivent. La présaison commencera dans trois semaines. On va d’abord penser à s’aérer un peu la tête en vacances avant de revenir avec un maximum d’énergie positive.”