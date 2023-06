Le Standard affine sa liste de candidats pour le poste de T1

Vincent Euvrard n’est pas une priorité

D’autres coachs figuraient dans la short-list comme les Allemands Thomas Letsch et Alexander Zorniger. Aujourd’hui, le premier a sauvé Bochum en Bundesliga tandis que le second est à la tête de l’équipe de Greuther Fürth en deuxième division. Rapidement, le nom d’Alexander Blessin a filtré. L’Allemand, passé par Ostende, était bien au fait de ce qui se passait à Sclessin mais récemment, c’est du côté du RWDM qu’il a été évoqué avec insistance où Vincent Euvrard pourrait partir. Contrairement à ce qui a pu être dit, Euvrard ne figure pas en haut de la liste du Standard qui n’en a donc pas fait une priorité. Le T1 belge a simplement été proposé. Selon nos informations, la direction liégeoise a tenté d’attirer Gerrardo Seoane, le Suisse de 44 ans, triple champion avec les Young Boys de Berne entre 2019 et 2021, mais ce dernier a récemment signé au Borussia Mönchengladbach.

Le Suisse Gerrardo Seoane était pisté par les Rouches. ©BELGA

Les Liégeois auraient également pris la température auprès du Serbe Marko Nikolic, sans club depuis sa dernière aventure au Lokomotiv Moscou, mais sans suite. Sur la liste, on retrouverait également l'entraîneur de l'Union, Karel Geraerts, qui a reçu cette semaine une proposition de prolongation à l'Union.

À l’heure actuelle, la recherche de Fergal Harkin semble s’affiner petit à petit. Si Fergal Harkin a précisé avoir reçu plus de 50 candidatures (dont certaines loufoques, comme d’habitude), lui et Pierre Locht ont réduit la liste des candidats et entamé, il y a peu, des discussions plus approfondies avec plusieurs candidats sans qu’une short-list ne soit dressée. Le club espère pouvoir annoncer l’arrivée de l’heureux élu, qui, à ce stade, pourrait encore être belge, dans les prochains jours et, pourquoi pas, dès la semaine prochaine. Cela permettrait aux Liégeois de poursuivre leur recrutement même si plusieurs dossiers, dont celui d’Isaac Price (officialisé ce vendredi soir), sont déjà bouclés ou en passe de l’être.