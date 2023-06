Dussenne revient sur ses quatre ans au Standard : “Je suis tombé de six étages quand on m’a dit que je ne prolongerais pas”

Noë, c’est la première fois de votre carrière que vous vous retrouvez sans contrat, comment le vivez-vous ?

”Je suis dans une situation confortable car j’ai bien performé cette saison. Cette situation ne m’affecte pas trop car je sais qu’il en découlera quelque chose de positif. C’est toujours difficile de quitter le Standard. J’ai eu un choc quand j’ai appris que je ne serais pas prolongé en décembre.”

Avez-vous déjà des pistes ?

”Oui, mais j’ai une femme et un enfant, je ne bouge plus tout seul et je dois trouver le bon projet. J’ai plusieurs propositions mais je ne vais pas me précipiter. Je veux qu’il y ait une structure autour de ma famille et que tout le monde s’y retrouve.”

Si de votre côté vous auriez certainement souhaité qu’elle se prolonge, il était temps que la saison se termine pour le Standard ?

” Malheureusement, on ne retient que la fin de saison où les derniers matchs, qui n’ont pas été à la hauteur de nos prestations précédentes. En général, la saison a été très bonne. Si on avait été plus concret dans les matchs plus faciles, on aurait été en playoffs 1 longtemps avant la fin de la phase classique. C’est sans doute le plus gros bémol de notre campagne.”

Plus encore que ces Europe playoffs gâchés ?

”Je pense. Si on avait eu les PO1, il y aurait sans doute eu une autre dynamique dans le groupe, on aurait été assuré de disputer l’Europe (NdlR : avec la victoire de l’Antwerp en finale de Coupe). Mais après, on a eu quelques blessés et à partir de ce moment-là, la structure de l’équipe n’était plus la même. Il y a eu un certain déséquilibre et on l’a senti tout de suite. On a tiré tellement longtemps avec la même équipe qu’une fois arrivé en playoffs, on s’est essoufflé. Ensuite, l’histoire avec Ronny Deila a aussi joué dans la tête des joueurs. Dès qu’on a perdu le deuxième match, c’était plus compliqué et on n’y arrivait plus. On n’arrivait plus à donner ce qu’on donnait avant.”

À partir de quand avez-vous senti que le vent tournait ?

”Le match contre Gand à Sclessin nous a fait le plus mal. C’était un tournant. Ils nous ont coupé les jambes et on a commis trop d’erreurs individuelles. Encore une fois, je le répète, c’est vraiment dommage de ne pas avoir accroché ces PO1 car là, tout le monde aurait souligné notre superbe saison et maintenant, on dit déjà que le Standard a tout gâché. De mon point de vue, vu l’effectif, on a fait une grosse saison.”

En tant que capitaine, comment avez-vous vécu la situation du départ de Ronny Deila ?

”Avant le déplacement à Westerlo, le coach est venu me voir pour évoquer les articles parus dans la presse à son sujet. Il me demandait mon avis, il voulait savoir si je pensais qu’il devait s’exprimer devant le groupe. Je lui ai dit que c’était à lui de voir. Il m’a alors dit que sa situation n’était pas réglée et qu’il en parlerait une fois que ça le serait. Beaucoup de choses sont sorties avant le match, il y a ensuite eu cette interview d’après match. Enfin, le mercredi matin, il nous a avertis. Le timing n’était pas super, mais c’était ainsi. Je pense qu’il ne s’attendait pas à ce que ça explose de la sorte. Ici, tout le monde était accro au coach. Il avait un chant à son nom, un t-shirt à son effigie, les supporters s’identifiaient énormément à lui.”

Peut-être trop ? Car quand on pensait Standard, on pensait d’abord Ronny Deila.

“Peut-être mais il avait réussi à faire de bons résultats et à calmer nos supporters après cette saison 2021-2022 exécrable. Il avait ramené cet ADN Standard et tout le monde tirait dans le même sens. Du coup, quand il est parti, cela en a dégoûté plus d’un.”

Pensez-vous que certains joueurs ont pris ce départ comme une trahison ?

”Peut-être. Beaucoup de jeunes ont eu la chance de jouer grâce à lui. Je ne sais pas s’ils se sont sentis trahis car on sait comment est le foot. Le coach voulait des garanties sportives et financières pour continuer. Mais quand Bruges arrive, avec d’autres moyens, une autre philosophie et un budget conséquent, cela devient difficile pour le Standard de rivaliser.”

Il savait pourtant bien où il mettait les pieds.

” C’est vrai. Mais quand Bruges arrive, c’est délicat. Le Standard ne pouvait pas rivaliser avec ces arguments financiers. Je pense sincèrement qu’il était attaché au club. Cela a déçu beaucoup de monde. Il avait signé un contrat de trois ans pour faire évoluer le Standard. Voyant qu’il y a énormément de départs maintenant, il se posait peut-être des questions sur la faisabilité du projet pour la saison prochaine. C’était un des maîtres du jeu au Standard.”

Qu’est-ce qui manque au Standard pour revenir au premier plan ?

”Encore et toujours la même chose : la stabilité. On a changé de propriétaire, et il faut bien le dire, on n’a pas eu de contact avec les nouveaux investisseurs.”

Vous l’avez pris comme un manque de considération ?

”Moi, j’aurais aimé les rencontrer, juste pour qu’ils se présentent. On avait juste des contacts avec Fergal et Pierre, pour le reste, on n’a jamais vu personne. Pour les jeunes, ce n’est peut-être pas important mais pour les plus anciens, c’est toujours bien de savoir dans quelle direction on va.”

Avez-vous tout de même éprouvé une fierté d’être le capitaine de ce Standard en redressement ?

”Parfaitement. Même si la saison se termine mal, on a réalisé de belles choses avec notamment, le retour d’une ambiance de feu à Sclessin et je remercie encore les supporters pour tous les tifos qu’ils ont réalisés. C’était incroyable. Si on regarde l’ensemble de la saison, il n’y a pas un fan qui peut dire qu’il ne s’est pas amusé.”

Quels sont les meilleurs moments de cette saison.

”Le match contre l’Antwerp et ce score de 3-0 après 9 minutes, c’était le feu dans le stade. Encore une fois, tous les tifos. Celui contre Charleroi, j’ai des images gravées dans ma tête. Quand on monte sur le terrain, même si on est dans notre bulle, on admire et on se dit que c’est incroyable. Quand on fait le toast avec l’arbitre, on a le temps de regarder et même les arbitres m’ont dit à plusieurs reprises : quelle ambiance, c’est pour ça qu’on fait ce métier. Pour moi, le Standard, c’est le top 5 en Europe.”

Venons-en à votre parcours à Liège, 93 matchs en quatre saisons, vous êtes satisfait ?

”Avec les croisés en guise de cadeau d’arrivée pour ma première saison, je pense que oui. Je peux être très fier de ce que j’ai donné au Standard. Je n’ai jamais triché. Quand j’ai hérité du brassard, je l’ai pris comme une récompense Pour les autres, j’étais peut-être un exemple de maturité.”

Qu’est-ce qui a été le plus dur, la blessure ou la mise à l’écart ?

”La blessure, on ne peut que l’accepter. Tandis que ma mise à l’écart (NdlR : par Mbaye Leye), elle était tout sauf justifiée. Aujourd’hui encore, je ne comprends toujours pas. Il ne s’est jamais rien passé entre le coach et moi. Mais cela fait partie de mon histoire. Le plus important, c’est que j’ai su rebondir. J’aurais pu tout quitter et choisir la facilité. Je suis resté, je me suis battu pour ma place et j’ai su devenir capitaine du club, c’est une fierté.”

Le pire et le meilleur moment de votre vie en Rouche sont finalement liés.

”Oui, passer de la mise à l’écart au brassard, c’est beau. Beaucoup de joueurs aimeraient être capitaines du Standard et moi, j’ai eu la chance de l’être et de réaliser une belle saison.”

Quels sont les coachs qui vous ont apporté le plus ?

”Deila était un excellent coach, Montanier aussi. Il est arrivé dans un moment plus délicat, comme Elsner.”

Justement, Montanier et Elsner ont réussi après leur départ, pourquoi cela n’a pas fonctionné à Sclessin ?

”Ce sont deux très bons coachs, personne ne peut le nier. Le départ de Montanier avait affecté le groupe. Mais c’est compliqué d’entraîner le Standard et ce n’est pas donné à tout le monde. Il y a une pression et une ferveur particulière. Montanier n’a jamais eu la chance d’avoir un stade plein derrière lui, cela change beaucoup de choses. Ils sont arrivés au mauvais moment au club.”

Parlons de votre non-prolongation, comment avez-vous vécu cet épisode ?

”Dans ma tête, c’était clair que j’allais prolonger. J’étais capitaine, je réalisais une belle première partie de saison. J’ai donc demandé à voir les dirigeants avant le stage hivernal. À Marbella, Fergal m’annonce qu’on ne me prolongera pas. Il m’a dit que c’était bien ce que je faisais mais que pour la saison prochaine, le club misait sur les jeunes et estimait pouvoir faire mieux avec eux. À ce moment-là, je tombe de six étages. Les mois sont passés et je n’ai plus eu de retour de la direction jusqu’à ce cadeau qui m’a été fait lors de mon dernier match à Sclessin.”

Prenez-vous cette décision de ne pas vous prolonger comme un manque de respect ?

”Par rapport à ce que j’ai fait et donné, oui peut-être, j’aurais aimé que ça soit valorisé. Mais dans la vie, il faut faire des choix qui ne plaisent pas à tout le monde. Aujourd’hui, j’ai accepté ce choix. Ce n’était pas le cas en janvier ni en février. J’avais deux possibilités : me frustrer et me renfermer dans ma bulle sans jouer, ou accepter la situation et continuer à profiter des derniers mois comme je l’ai fait. Je voulais tout donner pour que, peut-être, par la suite, on se dise : on ne devait pas le laisser partir.”

Selon vous, la jeune génération de défenseurs (Noubi, Ngoy, Hautekiet), sur laquelle le Standard veut se baser, est-elle prête ?

”Difficile à dire mais ils ont énormément de qualité. Aujourd’hui, les jeunes prennent plus de place car ils ont une certaine valeur marchande. J’aimerais juste qu’ils ne soient pas cramés. Ils ont en tout cas toutes les cartes en main. Les faire jouer tous en même temps n’est peut-être pas la solution. J’espère qu’ils seront bien encadrés et qu’il y aura une structure autour d’eux pour ne pas qu’ils s’enflamment. Ils doivent garder les pieds sur terre car au Standard plus qu’ailleurs, un jour tu es le meilleur, le lendemain tu n’es plus bon à rien.”

Après la non-prolongation, il y a aussi eu ce transfert avorté au Lokomotiv Moscou, c’était un nouveau coup dur ?

”J’ai eu une grosse offre de Moscou, qui reste un top club en Russie. Je me suis posé avec ma femme et on s’est dit : que fait-on compte tenu de ma situation. J’ai dit OK. Le coach a accepté mon départ. Cela a duré et Deila m’a dit que si je restais, je resterais son capitaine.”

Vous n’aviez pas peur de rejoindre la Russie ?

”Non car j’avais pris mes renseignements, notamment auprès de Samuel Gigot. Quant aux commentaires des gens, quoi que vous fassiez, vous aurez toujours des détracteurs.”

Il se dit que cela a capoté car il était difficile de rapatrier l’argent russe en Belgique ?

”Je ne sais pas exactement le fin fond de l’histoire. On était très avancé dans les négociations, j’avais reçu l’offre de contrat et on devait juste prendre le vol pour passer les tests médicaux avant que cela ne se refroidisse. Ils étaient sur un défenseur argentin (German Conti) qu’ils ont signé. Je n’ai aucun regret.”

Enfin, comment voyez-vous votre après-carrière ?

”C’est encore loin mais je me vois bien encadrer des joueurs, comme manager par exemple. Les conseiller dans leurs investissements car certains n’ont pas la chance, comme moi je l’ai eue, d’avoir des parents qui les conseillent. Quant à la fin de ma carrière, je la vois du côté de Mons. J’aimerais terminer là-bas. C’est là que tout a commencé et rentrer au club à 36-37 ans, cela fait partie des plans. Je continuerai jusqu’à ce que le corps ne suive plus. Je me sens encore comme si j’avais 25 ans.”