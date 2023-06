Le Standard s’était positionné pour attirer le milieu de terrain qui a jadis évolué à Anderlecht. Mais ce sont les Buffalos qui ont été plus convaincants et qui ont réussi à attirer le milieu de terrain offensif dans leurs filets.

Et sur la vidéo de présentation, ils n’ont pas manqué de se payer les Liégeois. En effet, on peut voir un plateau qui est proposé au joueur de Gand. Sur celui-ci une spécialité gantoise, les cuberdons, et une Liégeoise, les gaufres.

Bien évidemment, Pieter Gerkens a opté pour les cuberdons.