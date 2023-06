Qui est Aiden O’Neill, la nouvelle recrue du Standard : “Un milieu de terrain complet”

L'international australien de 24 ans est la deuxième recrue des Rouches. ©Standard.be

Retour en Europe après trois ans en Australie

Il s’agit d’un retour en Europe pour le natif de Brisbane qui a été formé du côté de Burnley où il n’a jamais réellement percé (seulement cinq apparitions en équipe première lors de la saison 2016-2017). Tout au long de son parcours, assez mouvement, O’Neill a enchaîné les prêts en Angleterre, mais aussi en Australie avant de se fixer, en 2020, à Melbourne avec qui il a disputé 62 matchs en trois saisons, inscrivant quatre buts et délivrant six passes décisives remportant le titre en 2021. Du haut de son mètre 78, ce droitier aura la lourde tâche de faire oublier Gojko Cimirot et ses 201 matchs joués sous le maillot rouche.

À Melbourne, O’Neill a joué la plupart de ses matchs (52) au poste de médian défensif. Cela ne l’a pas empêché, la saison dernière, d’être le joueur qui a effectué le plus de passes dans le dernier tiers du terrain (651, soit 100 de plus que les autres joueurs). Il a également récupéré 29 ballons dans le dernier tiers du terrain. “Aiden est un milieu de terrain complet qui est à l’aise pour construire le jeu en tant que 6, mais qui a l’énergie nécessaire pour évoluer en 8 et ainsi marquer des buts et délivrer des passes décisives”, nous précise son agent.

À Sclessin, on a directement apprécié sa polyvalence et on voit en lui la capacité d’être davantage décisif en marquant notamment plus de buts (O’Neill étant doté d’une belle frappe de balle). “Aiden est un joueur que nous observons depuis longtemps. Son intelligence de jeu, ses qualités balle au pied et son expérience en tant qu’international australien feront de lui un atout majeur pour notre milieu de terrain. Nous sommes particulièrement impatients de l’accueillir à Sclessin”, précisait Fergal Harkin, dans le communiqué officiel du club.

Malgré des touches en Angleterre, O’Neill a foncé en apprenant l’intérêt du Standard

En Australie, le départ du nouveau transfuge rouche passe mal tant il était considéré comme le meilleur milieu récupérateur du championnat. Son nom a longtemps filtré du côté de Troyes, autre club membre du City Football Group, où il aurait pu retrouver son ancien coach (et compatriote) à Melbourne, Patrick Kisnorbo.

guillement Son agent: "L'ambiance qui règne à Sclessin a été un point important dans la décision d'Aiden."

Le médian avait également d’autres options, mais lorsque l’ancien joueur de Burnley a entendu parler de l’intérêt du Standard, il n’a pas hésité une seule seconde. “En Angleterre et aussi en Asie”, assure son agent. “Mais nous avons de suite adhéré au projet du Standard. L’importance des supporters et l’ambiance qui règne à Sclessin ont joué un grand rôle dans la décision finale. Aussi, Aiden a appelé Christian Burgess, dont nous nous occupons aussi, pour lui poser des questions sur son adaptation au championnat belge. Cela l’a conforté dans son envie de rejoindre le Standard et de l’aider à se qualifier pour le top 6 et décrocher un ticket européen.”

Ce jeudi, O’Neill, devenu international en mars, rencontrera les champions du Monde argentins de Lionel Messi avant de prendre des vacances et de regagner Liège au début du mois de juillet pour la préparation et le départ en stage le 10 juillet prochain.