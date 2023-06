777 Partners : quel bilan pour les clubs cousins du Standard ?

D’un point de vue financier, les propriétaires américains ont également respecté leur feuille de route, en réduisant les dépenses et en limitant l’enveloppe pour les marchés des transferts. La situation comptable n’est pas encore dans le vert – il faudra encore du temps pour ramener un équilibre – mais au moins, il y a un mieux.

Le tout sera de gérer les deux volets, financier et sportif, la saison prochaine, ce qui ne sera pas une mince affaire. À côté du Standard, 777 Partners est aussi engagé dans d’autres clubs, et les fortunes ont été diverses. Quel est le bilan des cousins ?

À Genoa, une remontée et un conflit

La Genoa, deuxième de Serie B, va retrouver la Serie A, qu’elle avait quittée au terme de la saison passée. Le club italien, qui avait pris congé d’Alexander Blessin au cœur d’une série de cinq matchs sans victoire, entre octobre et décembre, n’a perdu que deux rencontres après le départ du technicien allemand.

Genoa a été sacré champion de Serie B, ce qui lui offre la possibilité de remonter en Serie A. ©IPA MilestoneMedia/PA Images

Sur le terrain, l’objectif est donc rempli. En coulisses, en revanche, cela s’est agité à la fin du mois de mai. Le propriétaire américain, qui a investi jusqu’ici 106 millions € dans le club de Gênes depuis la reprise en septembre 2021, a intenté une action en justice contre l’ancien actionnaire majoritaire, Enrico Preziosi.

La raison : 777 Partners estime que tout n’a pas été dit sur l’état d’endettement du club italien, et que quelques cadavres ont été découverts tardivement. Faute d’un accord à l’amiable avec les anciens patrons de la Genoa, il faudra donc passer par la case justice.

À Berlin, une descente et un souci

Racheté en novembre 2022 par 777 Partners, le Hertha Berlin n’a pu éviter la descente. Le club de Dodi Lukebakio, dernier, n’a pas seulement été en difficulté sur le terrain sportif. Il l’est aussi sur un plan administratif.

La Ligue s’est en effet inquiétée qu’une dette 40 millions € ne puisse être apurée pour obtenir la licence. 777 Partners, comme il l’a fait au Standard, doit se porter garant de cette dette, pour que Berlin puisse évoluer en D2 allemande. Les derniers éléments, à cet égard, étaient positifs, et le club a reçu sa licence.

Mais un autre élément du dossier a fait aussi apparaître que le propriétaire américain détient 64,7 % des actions du Hertha, alors que le règlement n’autorise une détention majoritaire maximale qu’à hauteur de 51 %. Le souci devrait pouvoir être réglé.

À Vasco de Gama, la lutte pour le maintien

Le championnat brésilien bat son plein et Vasco de Gama est actuellement avant-dernier d’une compétition qui compte vingt équipes et fera basculer les quatre derniers au terme de l’exercice, c’est-à-dire en fin d’année. Pour donner une idée de l’urgence, Vasco reste sur neuf matchs sans victoires dont cinq défaites de suite…

Les supporters ont manifesté leur mécontentement en raison de la situation sportive décevante d’un club qui est remonté en D1 brésilienne cette saison, et pour lequel 777 Partners avait promis d’importants investissements. Or, ils ne sont pas à la hauteur des attentes, et l’impatience gagne.

Au Red Star, les supporters grondent

Il y a un peu plus d’un an, le Red Star avait été racheté par 777 Partners, avec l’ambition de monter en Ligue 2. Troisième de National, il a manqué deux points au club parisien pour obtenir sa promotion. Il tentera à nouveau sa chance, a priori toujours avec Habib Beye comme entraîneur.

Si la saison a été réussie sur un plan sportif, la contestation est toujours vive, en tribunes. Les Ultras reprochent à Patrice Haddad d’avoir vendu le club à un actionnaire américain. Lors du dernier match de championnat, un groupe de supporters s’est d’ailleurs introduit dans le salon de réception, ce qui a provoqué une certaine agitation.

À Melbourne, onzième sur douze

Le club australien, repris en octobre 2022 par 777 Partners, au moment où le championnat d’Australie reprenait, a fini à la onzième place, sur douze. La compétition étant organisée en circuit fermé, le club de Melbourne, deuxième la saison passée et vainqueur de la Coupe nationale, peut se concentrer sur la saison prochaine. Elle se passera sans son président, Anthony Di Pietro, qui s’est retiré au bout de treize ans.