Opération séduction pour Carl Hoefkens : “Le Standard et son public, c’est un peu comme une superbe femme que l’on veut charmer”

La preuve avec une déclaration forte lors de son intronisation : “Mon message aux supporters ? Le Standard et son public, c’est un peu comme une superbe femme que l’on veut séduire. J’en suis à ma première danse. Je ferai tout pour emmener tout le monde avec moi”, a-t-il déclaré. Pour cette opération séduction, l’ex-international a choisi de ne pas utiliser le néerlandais, sa langue maternelle. “Je ferai sans doute des erreurs, mais il était important pour moi de parler en français”, a-t-il également ajouté.

Avec ces deux déclarations, Carl Hoefkens a voulu démontrer qu’il souhaitait se rapprocher des supporters. Comme joueur et entraîneur, il a surtout été connu pour son caractère bien trempé. Même s'il s'est parfois montré à contre-nature dans son précédent club. "Le club a pour slogan 'Passion, Fierté et Ferveur', et c'est que l'on va voir chez les joueurs aussi. Je suis sûr que le style du Standard me correspond. Je suis quelqu'un de passionnel, même si cela s'est peut-être moins vu à Bruges."

Une personnalité qui devrait, a priori, plaire en bord de Meuse. Même s’il n’y a jamais joué ou entraîné, il a assuré connaître le matricule 16 comme sa poche. “Je connais déjà le club, les supporters et aussi les jeunes. Je n’ai pas besoin d’un temps d’adaptation”, a-t-il poursuivi. “J’ai tout de suite eu l’impression de déjà tout connaître du club. Le Standard était un choix facile pour moi. Je pense que mon style peut coller à ce club et ses fantastiques supporters.”

Pour diriger l’équipe première, Carl Hoefkens ne sera pas seul puisque la légende ivoirienne va l’accompagner dans son travail. Une vraie plus value selon l’homme de 44 ans. “La venue de Yaya Touré est évidemment un plus. C’était une star mondiale en tant que joueur et je me réjouis de travailler avec lui et l’ensemble du staff.”

Ensemble, ils devront faire aussi bien que l’an dernier… avec un effectif en totale reconstruction. Un objectif qui ne semble pas faire peur à l’ex-défenseur. “L’ambition sera d’atteindre les PO1 et si on y arrive, je suis certain qu’on pourra y faire de belles choses.”