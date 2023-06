Fergal Harkin sur le choix de Carl Hoefkens : “Il est vite sorti du lot”

Le choix Carl Hoefkens : “nous avons eu plus de 70 candidats pour ce poste. Cela montre la grandeur du club et l’importance du poste. Dès notre première rencontre, j’ai eu l’impression qu’il était l’homme de la situation pour ce club. Pour nous faire progresser. Sa vision du football, sa passion pour le jeu, la façon dont il veut développer les joueurs, qu’il s’agisse de jeunes ou de joueurs plus expérimentés, m’ont semblé correspondre parfaitement à notre club. Carl est ici depuis lundi. Les conversations que nous avons sont excellentes et j’ai hâte de travailler avec lui lorsque les joueurs seront de retour. À Bruges, il a obtenu de très beaux résultats, notamment en Europe ; avec un plan de jeu très clair. C’est un honneur de l’avoir parmi nous. J’attends avec impatience les années à venir.”

Carl Hoefkens est le nouveau T1 du Standard, il a séduit Fergal Harkin dans son discours.

Comparer Hoefkens à Deila : “Carl a la même énergie que Ronny mais je ne veux pas comparer Carl à Ronny. Carl est un entraîneur à sa manière. Quelqu’un dont nous pensons qu’il apportera un plus au club. C’est quelqu’un qui peut assumer la pression que représente le fait de diriger notre équipe dans notre stade bouillant face à nos fantastiques supporters. Sa vision du football est exactement ce dont nous avons besoin dans ce club. Quelqu’un qui veut jouer, qui veut dominer, avoir la possession, jouer avec beaucoup d’énergie et attaquer. Il cochait toutes les cases.”

Il y aura beaucoup de mouvements dans l’équipe cet été : “nous savions que ce serait le cas, quel que soit l’entraîneur. Alzate, Zinckernagel et Melegoni sont repartis dans leur club mais nous sommes en dialogue avec les clubs et les joueurs. Il peut se passer des choses. Ces trois joueurs sont encore des options pour nous. On savait aussi que Cimirot et Dussenne allaient nous quitter. Cela faisait cinq postes à renforcer. Maintenant, nous sommes proactifs et nous avons déjà signé deux joueurs (Price et O’Neill) et d’autres vont encore arriver. Aurons-nous encore des arrivées avant la reprise des entraînements ? Je l’espère. Certaines conversations prennent plus de temps que nous l’aurions espéré (NdlR : comme pour Kazeem Olaigbe). Mais nous avons 15 joueurs pour la première semaine. Dix autres joueurs en sélection nationale viendront la semaine suivante. Les jeunes joueurs auront également la possibilité de venir s’entraîner avec nous au cours des premiers jours.”

Contrairement à sa dernière conférence de presse suite au départ de Ronny Deila, Fergal Harkin avait le sourire ce mercredi après-midi.

Les ambitions du Standard : “la saison dernière, nous avions un plan sur trois ans pour ramener le club au sommet. Cette saison, nous voulons les PO1 et nous battre pour l’Europe. Ce sera dur car il y a beaucoup de prétendants dont certains ont des moyens financiers que nous n’avons pas. Mais nous croyons en nous.”

La venue de Yaya Touré : “je connais Yaya depuis qu’il joue à City. J’ai eu une conversation avec lui. Il m’a parlé de ses ambitions. Il a de la personnalité, c’est un gagnant né. J’en ai parlé à Carl qui a également eu une conversation avec lui, puis il m’a rappelé pour me dire qu’il aimait beaucoup Yaya et qu’il aimerait qu’il fasse partie de son staff. Il nous rejoindra dans les prochains jours et nous sommes très heureux de l’ajouter à notre staff. Nous savons déjà une chose : le football pratiqué sera bon cette année”.