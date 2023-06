Pierre Locht à propos du gros programme de début de saison du Standard : “On sera obligé de répondre directement présent”

À lire aussi

guillement La seule ambition, c'est le top 6

Et cela permettra rapidement de savoir où l’équipe liégeoise se situe par rapport à l’ambition affichée : “Elle est claire et s’inscrit dans une évolution logique par rapport à la saison passée”, poursuit Pierre Locht. “On voulait le top 8 et on s’est placé dedans, maintenant, on vise le top 6. C’est notre seule ambition. Mais on sait qu’il y a beaucoup de candidats, encore plus que par le passé. On sait que ce sera compliqué. Il y aura probablement des hauts et des bas, la saison sera longue, mais à nous de faire le maximum pour y être.”

Bruges et Anderlecht en octobre

Les retrouvailles avec Ronny Deila et son Club Bruges auront lieu le week-end du 6-8 octobre à Sclessin, alors que le premier Clasico, lui, est programmé deux semaines plus tard, le 20-22 à nouveau sur les bords de Meuse. Enfin, à noter que fin novembre-début décembre se profile un terrible enchaînement Genk, Bruges, Anderlecht et Charleroi. Les Rouches termineront la phase classique à domicile, ce qui pourrait être déterminant.