Standard : Juan Arciniegas n’est plus administrateur du club

Un CA que l’un des dirigeants de 777 Partners vient de quitter. Juan Arciniegas, qui nous avait d’ailleurs accordé une interview exclusive en avril 2022 aux côtés de Josh Wander juste après l’officialisation du rachat du club liégeois, a décidé de quitter l’entreprise basée à Miami. Arciniegas, qui s’est souvent rendu à Sclessin ces derniers mois, y occupait les fonctions de Managing Director et Co-Head of Sports, Media, and Entertainment de 777 Partners. Il siégeait également au conseil d’administration de Vasco De Gama où il a été rapidement remplacé. À l’inverse, Arciniegas ne devrait pas avoir de successeur, dans l’immédiat en tout cas, au sein du CA des Rouches. Du côté de 777 Partners, son rôle est d’ores et déjà repris par Nicolas Maya, qui a aidé le Standard durant la période de transition il y a un peu plus d’un an, et qui occupait jusqu’alors le poste de Operating Partner.