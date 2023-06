Standard : Mundle doit apporter de la vivacité et de la percusion

Ce mardi, le Standard a officialisé l’arrivée de Romaine Mundle qui a paraphé un contrat de quatre ans. Cette annonce a précédé, de quelques heures, celle de la Commission des licences qui interdisait au Standard… d’enregistrer de nouveaux joueurs pour l’équipe première suite à un non-respect des règles en matière d’ONSS et d’assurance groupe du personnel. Mais que les fans liégeois se rassurent, l’enregistrement des arrivées de Mundle, O’Neill et Price aura bien lieu puisque les payements ont été effectués ce mardi en marge de l’augmentation de capital de 13,7M € et la sanction sera déjà levée ce mercredi.