777 Partners optimiste pour son avenir avec le Standard: “On veut continuer à bâtir des fondations solides”

À lire aussi

Carl Hoefkens et Yaya Touré ont dispensé leur premier entraînement sur terrain ce jeudi après-midi. ©SES

En début de soirée, les Liégeois se sont retrouvés au Collègue Saint-Servais de Liège, lieu de création du matricule 16, pour le traditionnel business meeting d’avant saison. L’occasion pour le club de présenter le nouveau maillot collector pour cette année particulière. À noter que les deux autres jeux de maillots seront présentés plus tard. “Cette saison sera particulière, lançait d’entrée le CEO du club, Pierre Locht. Tout au long de celle-ci, nous organiserons des événements en marge de ce 125e anniversaire (notamment la création d’une bière, la réalisation d’un documentaire sur l’histoire du club ou encore l’organisation d’un concert à Sclessin en fin de saison).”

Les Champions playoffs en ligne de mire

Sportivement, les ambitions, déjà énoncées lors de la présentation d’Hoefkens, ont été confirmées par Fergal Harkin. “Nous voulons nous améliorer et accrocher les playoffs et se battre avec les meilleurs pour nous donner une opportunité. Au niveau du SL16 FC, l’objectif restera le même : le maintien en Challenger Pro League mais on ne veut plus qu’il intervienne en fin de saison. Le but est de continuer à donner l’opportunité à nos jeunes de se développer au mieux.”

Au niveau de la section féminine, l’objectif annoncé par Ingrid Vanherle était sans équivoque. “On veut jouer pour le titre.”

Le prêt avec option d'achat de Vanheusden est quasiment bouclé.

Continuer à stabiliser le club

Présent pour l’événement, le CEO du Football Groupe de 777 Partners, Don Dransfield, a également évoqué l’investissement de la société américaine à Sclessin. “Nous (777 Partners) sommes arrivés il y a un an mais soyez certains que tout le monde, au sein du groupe sait ce que le Standard représente pour vous. Nous avons conscience de l’institution dont on a hérité. À chaque fois que je viens à Sclessin, je vibre et je repars avec des souvenirs incroyables tant l’atmosphère y est fabuleuse grâce à nos fantastiques fans.”

Noah Ohio tout sourire avec le nouveau maillot des Rouches.

guillement Don Dransfield: "On a conscience de l'institution dont on a hérité."

Pour cette année du 125e anniversaire du club, les dirigeants américains entendent poursuivre le redressement. “On veut ramener le club à une meilleure place par rapport à celle qui était la sienne quand on est arrivé et ce, sur et en dehors eu terrain. Financièrement, on veut continuer à stabiliser le club, step by step. On doit être patient et construire des fondations solides. On a progressé en un an et on est optimiste pour le futur.”