Pour cette dernière, 20 joueurs de champ étaient présents dont les nouveaux venus: Price Mundle et aussi Sahabo qui a signé pour renforcer le SL16 FC.

Opéré du ligament croisé en janvier, Gilles Dewaele était bien présent mais, pas encore à 100%, il n'a pas fait toute la séance avec le groupe. Une séance à laquelle Noah Ohio, présent en bord terrain, n'a pas participé.

Les Liégeois ont évolué sous la surveillance d'un staff fourni. Aux côtés d'un Carl Hoefkens très volubile, on retrouvait évidemment Yaya Touré mais aussi Frazer Robertson, Geoffrey Valenne et Joseph Laumann. Durant la séance, Hoefkens a beaucoup donné de la voix et a insisté sur l'intensité et la rapidité dans le passing.

Voici les 23 Rouches présents ce jeudi: Berberi, Davida, Ziani, Kuavita, Mundle, Barrett, Sahabo, Donnum, Canak, Thiago, Emond, Fossey, Ngoy, Dewaele, Bansé, Hautekiet, Dodeigne, Price, Simicic, Dragus, Henkinet, Godfroid, Poitoux.