Standard : Les Rouches déjà sous le charme du duo Hoefkens-Touré

Relax a été son mot-clé

À plusieurs reprises, il a employé le mot relax durant l’exercice. “Ça ne veut évidemment pas dire que les gars doivent être à la cool, mais plutôt qu’ils doivent avoir confiance en leurs qualités et qu’ils ne donnent pas le ballon à l’adversaire trop facilement. Mes joueurs doivent croire en eux et au bon moment, on doit enclencher la vitesse supérieure”, nous précise-t-il. Durant la séance d’un peu plus d’une heure et demie, Hoefkens a également mis l’accent sur l’intensité. “Il veut faire vivre le ballon”, lance Nathan Ngoy. Le jeune défenseur central, comme l’ensemble du groupe, semblait satisfait du premier contact. “Il me laisse une très bonne impression, il parle beaucoup et nous pousse beaucoup à progresser, nous, les jeunes. Il nous a dit qu’il attendait de nous qu’on joue un football dominant. On va se préparer au mieux pour faire une grande saison.”

Dominant, voici comment le nouveau boss des Rouches veut voir son Standard cette saison. “Je veux jouer un football dominant avec beaucoup d’agressivité avec et sans le ballon, ajoute le T1 qui évoquait, à nouveau, les ambitions. Comme je l’ai déclaré lors de mon arrivée, l’ambition est d’atteindre le top 6, ce qui ne sera pas facile. Nous voulons faire un pas de plus dans le processus de résurgence du Standard.”

guillement Hoefkens: "Je veux de l'agressivité avec et sans ballon."

Si l’ensemble des Standardmen ont découvert les méthodes de travail de l’ancien Brugeois, il y en avait un pour qui c’était tout sauf une surprise. “Je reconnais beaucoup de choses vues au Club de Bruges lors de la préparation de l’année dernière, a souri Ibe Hautekiet. Je me souviens aussi de la manière de vouloir jouer, ce qui me plaît beaucoup d’ailleurs. Hoefkens sait s’y prendre pour faire passer ses idées”.

Si Cihan Canak a découvert les méthodes de Carl Hoefkens, c'était tout sauf une nouveauté pour Ibe Hautekiet.

Yaya Touré l’observateur

Postés aux quatre coins du terrain, les différents adjoints ont beaucoup laissé faire durant cette première séance. C’était le cas de Yaya Touré, l’ancienne gloire de Manchester City. “J’ai parlé très brièvement avec lui. Yaya observe encore beaucoup en ce moment. Je l’ai également vu parler à quelqu’un à deux reprises déjà. De plus, il a déjà fait un petit discours sur ce qu’il veut voir dans le jeu de position. J’ai hâte de travailler avec lui, quelqu’un d’aussi expérimenté peut nous apprendre beaucoup de choses, fait remarquer Hautekiet qui avait du mal à cacher son admiration pour le nouveau T2 des Rouches. Je suis personnellement un fan de Manchester City, quand il a été annoncé, j’avais les yeux écarquillés. Je suis très content qu’il soit là.”

guillement Hautekiet: "Quand j'ai appris l'arrivée de Yaya Touré, j'avais les yeux écarquillés."

De son côté, Nathan Ngoy se réjouissait de pouvoir compter sur l’apport “d’une légende. On peut apprendre beaucoup de lui. C’est impressionnant de pouvoir le côtoyer. Depuis que je suis ici, il y a tout de même eu pas mal de bons joueurs qui sont passés”.

Hoefkens satisfait de son staff

Il l’a précisé lors de sa présentation officielle, Carl Hoefkens a longtemps échangé avec Yaya Touré avant d’opter pour l’Ivoirien en tant que T2. Le fait que l’ancien milieu de terrain était peu en voix ne le dérange pas du tout. “Chacun contribue à sa manière. C’est d’ailleurs dans cette optique que j’ai constitué le staff. Yaya doit encore s’adapter. Je peux par contre vous assurer qu’au bureau, pour la préparation des entraînements, il parle beaucoup (rires).”

Yaya Touré a échangé individuellement avec certains joueurs dont Romaine Mundle. ©SES

De manière générale, le coach se dit heureux de pouvoir collaborer avec de tels adjoints. “J’ai le meilleur staff possible, nous avons de tout avec l’expérience au plus haut niveau avec Yaya et Fraser, Geoffrey a de l’expérience avec les jeunes. Je suis très satisfait.” Enfin, Hoefkens a évoqué le mercato et les arrivées de Price, O’Neill et Mundle. “Ils apportent un autre style de profil, chaque joueur qui nous rejoindra devra avoir quelque chose de spécial. Des renforts sont encore nécessaires, mais pour l’instant, je suis satisfait des joueurs qui sont ici aujourd’hui.” Le T1 des Rouches devrait prochainement voir débarquer Zinho Vanheusden dans son noyau.