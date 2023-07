Le père de Zinho Vanheusden sur le retour de son fils : “Il n’y avait pas d’autre option pour lui que son Standard”

Il a tout fait pour revenir à Sclessin

Comme nous vous le révélions ce dimanche soir, Zinho Vanheusden a consenti à des efforts financiers pour revenir. Autrement dit, le Standard interviendra raisonnablement dans son salaire et ce, de façon variable. Autrement dit, si d’aventure la malchance devait à nouveau toucher le défenseur central, la tranche de son salaire payée par le club liégeois serait réduite. Si l’option est fixée aux alentours de 7 millions d’euros ; le prêt, lui, n’est pas payant. Dans l’esprit de celui qui est encore sous contrat à l’Inter jusqu’en 2026, les choses étaient claires depuis de longs mois, la seule et unique option se nommait le Standard. “Le Standard, c’est le Standard. C’est spécial. (sourire) Si le club m’appelle, je décrocherai toujours. On verra bien l’été prochain s’il y a de l’intérêt”, nous précisait-il en avril dernier.

Le défenseur central se sent chez lui à Sclessin où il a déjà porté le brassard à plusieurs reprises.

Le retour à Sclessin a donc été une évidence pour le défenseur. “Il n’y a pas eu une seule seconde où Zinho a pensé à un autre club en Belgique que son Standard, nous assure son papa, Johan. Il a été tellement malchanceux qu’il avait besoin de sa vraie maison pour se relancer, et c’est Sclessin.” La semaine dernière, le Standardman a passé des tests médicaux à Sclessin qui se sont révélés excellents. “Il a continué à travailler dur après sa fracture du pied parce qu’il voulait vivre une préparation pour une nouvelle saison pour la première fois depuis longtemps.” Et pour cause, Zinho Vanheusden n’a plus eu de préparation estivale pleine depuis la saison 2020-2021… au Standard.

Deux ans sans préparation estivale complète

Depuis son plus jeune âge, Zinho Vanheusden n’a pas été épargné par la poisse. Tout a commencé en septembre 2017 avec une première rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche à l’âge de 18 ans. En avril 2019, juste avant un Clasico en PO1 à Anderlecht, Vanheusden est absent. Et pour cause, il doit à nouveau se faire opérer du genou gauche. On ne le reverra pas avant le mois de septembre de la même année. En novembre 2020, face à Ostende, c’est le ligament croisé antérieur de l’autre genou qui lâche. L’ancien capitaine des Liégeois est alors sur le flanc pour six mois.

En novembre 2020, Zinho Vanheusden est évacué sur civière. Il vient de se rompre le ligament croisé antérieur du genou droit. ©VKA

Il reviendra pour quelques minutes en playoffs 2 avant de quitter le Standard pour rentrer à l’Inter qui le prêtera dans la foulée à la Genoa. Alors qu’il trouve ses marques en Serie A, le sort s’acharne à nouveau sur lui. “J’enchaînais les matchs. Puis, j’ai à nouveau senti un souci dans le genou. Les médecins m’ont mis devant un choix : continuer à jouer avec la douleur ou régler le problème par une nouvelle opération et une longue absence. Là, j’ai pris un gros coup sur la tête. Je savais que si je voulais avoir une carrière qui dure, je devais passer par l’opération.”

Enfin, la saison dernière, c’était une fracture du pied suite à un contact fortuit avec l’ancien Brugeois Bast Dost qui a freiné Vanheusden alors actif à l’AZ Alkmaar. “À chaque fois qu’il revenait dans le coup, quelque chose d’inattendu est arrivé, comme sa fracture du pied ! C’est vraiment incroyable ce qu’il a vécu, commente son paternel. Mais il a laissé tout cela derrière lui et il veut simplement aller de l’avant avec son équipe de cœur et ses fantastiques supporters.”

Il met toutes les chances de son côté pour ne plus rechuter

Bourreau de travail, Zinho Vanheusden n’est pas du genre à se ménager. Présenté comme un joueur fragile, le principal intéressé s’était défendu de cette réputation lors de notre entretien en avril dernier “Je sais que toutes mes blessures viennent de la malchance. Les médecins m’ont dit que mon corps était parfaitement en ordre et je sais que mes qualités sont toujours là. Il faut juste que je sorte de ce cercle vicieux.” Depuis plusieurs mois, celui qui compte une sélection chez les Diables renforce son corps. “Il a travaillé dur pour renforcer correctement les muscles autour de son genou. Ce dont il a besoin maintenant, c’est du rythme des matchs”, conclut son père. Depuis son départ en 2021, Zinho Vanheusden ne compte que 24 apparitions dont 15 titularisations.