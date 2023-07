Menés à la suite d'un penalty transformé par Sow (22e), les Rouches ont égalisé via Ohio (72e), avant de prendre l'avantage grâce à Emond, passeur décisif sur l'égalisation (74e). Emond, qui a conclu un centre de Davida, a encore marqué un troisième but (84e). L'Olympic a réduit l'écart via Sylla (88e).