Pocognoli, Mpoku ou encore Carcela: comme Vanheusden, ils sont tous revenus deux fois au Standard

Pocognoli : 1er retour réussi, le second nettement moins

En janvier 2010, formé en partie au club, Pocognoli revient à Sclessin où, pour son premier match, il offre les trois points aux siens dans les derniers instants face à Westerlo. Cette saison-là, Poco s’impose rapidement et dispute un quart de finale d’Europa League. Un an plus tard, le latéral gauche remporte la Coupe (même s’il ne joue pas la finale à cause d’une blessure). Sur son premier passage, Pocognoli dispute 117 matchs (9 986 minutes) en trois ans (janvier 2010 à janvier 2013) avant de rejoindre Hanovre.

En 2011, Pocognoli, alors un peu blessé, avait choisi de jouer le match du titre à Genk au détriment de la finale de Coupe qui se déroulait une semaine plus tard. ©Photo News

Après l’Allemagne et l’Angleterre (Brighton et West Bromwich), le Standardman effectue un nouveau retour en 2017. “Je suis très heureux de revenir à la maison. Le Standard, c’était la meilleure solution pour moi”, nous confiait-il à l’aube de la saison.

Où il devient capitaine avec un but bien précis : “J’ai pour mission de ramener le Standard au sommet du football belge et c’est un challenge excitant.”

Mais malgré une seconde Coupe de Belgique remportée en mars 2018 (il montera en toute fin de finale pour soulever le trophée), ce second retour peut s’apparenter à un échec.

En 2017, Pocognoli revient pour ramener le Standard au sommet du football belge. Mais en deux ans et demi, il ne joue que très peu. ©BELGA

Le retour de Michel Preud’homme au club lui sera fatal. Il ne dispute que 39 matchs et subit même une mise à l’écart en septembre 2019 avec un renvoi dans le noyau B au même titre que Cavanda et Sa. Réintégré en mai, il ne rejoue plus jusqu’à son départ pour l’Union en janvier 2020.

Mpoku : revenu pour se faire un nom… et un palmarès

Tout comme Pocognoli, Mpoku a quitté le Standard durant sa formation à l’âge de 16 ans direction Tottenham. À l’époque, ce départ avait suscité la controverse au Standard. Le regretté Dominique D’Onofrio avait tout fait pour retenir le jeune Liégeois à Sclessin. En 2011, Mpoku revient et paraphe un contrat de quatre ans. Pour sa première saison en pro, il ne dispute que 14 rencontres sous José Riga. C’est lors de la saison 2012-2013, sous Mircea Rednic notamment qu’il explose.

Paul-José Mpoku considérait Mircea Rednic comme un papa à Sclessin. ©BELGA

En quatre saisons, Mpoku prend part à 121 matchs (8 296 minutes), découvre l’Europe et passe à deux doigts du titre en 2014 avec Guy Luzon. “Ce n’est pas Anderlecht qui a gagné le titre, c’est le Standard qui l’a perdu…” lance-t-il à l’issue de la dernière journée des PO.

Sur ce premier passage en Rouche, Polo Mpoku parvient à se faire un nom dans notre championnat.

Avec Guy Luzon, Paul-José Mpoku est passé tout près du titre en 2014. ©Photo News

En 2017, il revient au bercail après des aventures en Italie (Cagliari et Chievo) et en Grèce (Panathinaïkos). “Cela fait plaisir de revenir à la maison mais, cette fois, le contexte et les défis qui m’attendent sont différents. Bruno (Venanzi) a longtemps parlé avec moi en compagnie d’Oli (Renard) et, au fur et à mesure des discussions, je me suis dit que le projet proposé était intéressant.”

Ce second passage sera plus fructueux que le premier en termes de palmarès puisque c’est avec le brassard qu’il soulève la Coupe de Belgique en 2018 avant de terminer, une seconde fois, sur la deuxième marche du podium en championnat. “J’ai toujours dit que je reviendrais au Standard pour prendre un titre. C’est désormais chose faite”, assène-t-il après la victoire, arrachée aux prolongations, contre Genk en finale.

Paul-José Mpoku, tout comme Sébastien Pocognoli, a remporté la Coupe avec son club de coeur en 2018. ©BELGA

La fin de l’aventure est plus compliquée. En 2019, avec Carcela, il est fragilisé sous Michel Preud’homme. Les supporters réclament leur départ durant des playoffs 1 ratés. Mpoku finira par quitter le navire en janvier 2020 direction les Émirats après 103 matchs (7 709 minutes). La saison dernière, l’ancien capitaine aurait même pu réaliser la passe de trois, ce qui n’avait pas été fait auparavant, avec un troisième come-back. Ce que Ronny Deila, en place à l’époque, ne voyait pas d’un bon œil.

Carcela : rapatrié comme un roi, parti dans l’anonymat

À la différence des autres, Mehdi Carcela n’a pas eu besoin de quitter le club pour y effectuer ses premiers pas en pro. Avant son premier retour en 2013, il affichait déjà 104 matchs au compteur, un titre de champion et une Coupe de Belgique même s’il n’a pas disputé la finale à cause de sa grave blessure lors du match du titre à Genk en 2011.

En 2011, Mehdi Carcela était au sommet de son art avant le dramatique accident survenu à Genk pour l'ultime match de la saison. ©BELGA

En 2013, l’international marocain revient en grande pompe. Avec Igor De Camargo, c’est l’un des transferts phares du mercato d’été de Roland Duchâtelet qui est décidé à ramener le titre à Sclessin. Ironie de l’histoire, le milieu offensif avait pourtant expliqué lors de son départ en 2011 que “Roland Duchatelet a vraiment tout fait pour me pousser vers la porte de sortie”.

“Pour le club et pour toi, il vaut mieux qu’on en reste là”, aurait ajouté le président en place à ce moment-là.

Mais jamais à 100 %, Carcela n’est titulaire qu’à neuf reprises en phase classique tout comme en playoffs (neuf fois titulaire) qui aboutiront sur la perte du titre dans le sprint final. Il restera également plus d’un mois sur la touche suite à son incident (blessure plus suspension) avec Bjorn Ruytinx. La saison suivante n’est guère plus convaincante avec seulement trois buts et deux assists au compteur, suffisant tout de même pour décrocher un transfert surprise à Benfica ! En deux saisons, Carcela a joué 53 matchs (3 613 minutes).

Lors de son retour, Mehdi Carcela aura quelques éclairs de génie mais il ne sera plus jamais le même qu'avant. ©BELGA

Après avoir voyagé entre Benfica, l’Olympiacos et Grenade, l’enfant de Sclessin revient au club, au bout du bout du mercato hivernal de 2018 qui voit son transfert être avalisé dans les dernières secondes.

Sur une demi-saison, le génie marocain, qui avait la Coupe du monde en Russie en ligne de mire, a tout changé à Sclessin. Ses cinq buts et dix assists en 18 matchs aident à remporter la Coupe à se qualifier pour les playoffs avec dans le viseur le titre. Mais sous Preud’homme, à l’instar de Pocognoli et Mpoku, Carcela semble bridé même s’il délivre encore neuf assists et inscrira six buts lors de la saison 2018-2019. Plus le temps passe et moins le Liégeois joue. Si bien que s’immisce dans l’esprit des supporters l’éventualité d’un problème entre les deux hommes. “J’aime bien quand un joueur est déçu mais pas trop. Il faut qu’il soit prêt quand on fait appel à lui. Il n’y a pas de problème avec Mehdi. On se parle souvent et il vit une situation un peu nouvelle pour lui qui veut qu’il ne joue pas tous les matchs comme par le passé”, assure le T1 en octobre 2019.

Entre Mehdi Carcela et Michel Preud'homme, il y a souvent eu de la friture sur la ligne. ©BELGA

En 2020, l’arrivée de Philippe Montanier marque un tournant pour Carcela qui ne joue que des bouts de matchs (titularisé deux fois en championnat). “Mehdi n’est pas au summum de sa forme et n’a pas encore atteint son rythme de croisière”, justifie le Français à la fin de l’été.

Il faudra attendre la reprise de l’équipe par Mbaye Leye pour revoir le Marocain fouler à nouveau les pelouses et avec le brassard de capitaine qui plus est. “J’aimerais juste que Mehdi soit jugé sur ce que vous allez voir à partir de maintenant. Quand il joue, ne soyez plus nostalgiques en parlant du Mehdi d’avant, du Mehdi de Russie ou du Mehdi du Portugal. Personnellement, je veux clôturer ce chapitre. Maintenant, il va prendre ses responsabilités de sortir le Standard de Liège de la difficulté actuelle”, prévient le Sénégalais en janvier 2021.

Mais l’histoire d’amour tourne rapidement au vinaigre et en mai, Leye tranche : “Mehdi est écarté, il s’entraîne seul et ce sera encore le cas toute la semaine. On dit souvent qu’on laisse tout passer au Standard mais c’est terminé. Maintenant, si tu arrives en retard, tu vas t’entraîner tout seul dans ton coin.”

Il faut attendre l’arrivée de Luka Elsner pour que Carcela réintègre le noyau, au même titre que Noë Dussenne, en octobre 2021. Mais malheureusement pour lui, le Marocain termine son contrat dans son club de cœur à l’issue de ce qui reste la pire saison de l’histoire. Aujourd’hui, un an et trois mois après son dernier match à Saint-Trond en avril 2022, Carcela est sans club et se dirige bien vers une fin de carrière à moins que cela ne soit déjà le cas.