Le Standard attend le retour de Laifis, mais Hoefkens pas inquiet : “Kostas est un joueur sous contrat, j’avance avec ceux qui sont présents”

L’équipe était alignée en 4-1-4-1 avec Dragus en pointe et les nouveaux Price et Mundle, en première période. Dönnum, capitaine, était installé, quant à lui, sur le côté gauche. En deuxième période, avec une équipe modifiée et quelques Espoirs, le Standard a pris le dessus, notamment grâce à son trio offensif Emond-Davida-Ohio, impliqué dans les trois buts.

”Qu’on laisse Zinho tranquille avec les blessures”

L’entraîneur a fait le point, ensuite, sur deux dossiers : l’absence de Kostas Laifis, alors que tous les internationaux sont revenus, et l’arrivée de Zinho Vanheusden. Au sujet de Laifis, Hoefkens a expliqué : “Il est encore un joueur du Standard (NdlR : il a encore un an de contrat), on va voir comment va évoluer la situation. Pour le moment, je travaille avec les joueurs qui sont là et intégrés dans le projet. Je ne l’ai pas appelé, on verra dans le futur s’il revient. Et le futur, ça peut être demain (ce jeudi).” Le lien n’est pas rompu, toutefois, puisque le joueur est en contact avec Fergal Harkin.

Au sujet de Vanheusden, qui a suivi le match en compagnie d’Arnaud Bodart puis de Joachim Van Damme, Hoefkens a dit sa satisfaction d’un tel transfert. “Il commencera l’entraînement avec le groupe ce jeudi. C’est un bon transfert, avec du potentiel, du leadership, important pour un jeune groupe.”

Interrogé sur les soucis physiques que le défenseur a connus par le passé, l’entraîneur a répondu : “C’est la dernière fois que j’en parle. J’aimerais qu’on laisse un peu Zinho tranquille avec cela, qu’on regarde vers le futur. On ne va pas toujours répéter qu’il a eu des pépins physiques. Avançons avec lui.”

Les buts : 19e sur pen. Sow (0-1) ; 72e Ohio (1-1) ; 74e Emond (2-1) ; 84e Emond (3-1) ; 88e Sylla (3-2).

Standard 1re période : Henkinet ; Fossey, Ngoy, Hautekiet, Laursen ; Banse, Mundle, Price, Canak ; Dragus, Donnum.

Standard 2e période : Henkinet (60e Epolo) ; Kuavita, Simicic, Thiago, Dodeigne ; Sahabo ; Berberi, Ziani ; Davida, Emond, Ohio.