777 Partners s’exprime sur le Standard : “Nous voulons des joueurs ambitieux, agressifs pour un jeu attractif et il y aura encore des renforts”

Les supporters ne vous connaissent pas forcément bien, qui est vraiment Don Dransfield ?

”Je suis donc le CEO du Football Group de 777 Partners que j’ai rejoint il y a un peu plus d’un an. Auparavant, j’ai travaillé 12 ans pour le City Football Group. Avant cela, j’ai été consultant durant sept années notamment pour le Boston Consulting Group. J’ai toujours été passionné par le foot depuis mon plus jeune âge. J’ai pratiqué mais comme vous le voyez, je n’étais pas forcément bâti pour réussir. (rires) Je suis issu d’une famille de fans de Barnsley. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon papa, tous étaient fans. J’ai donc attrapé le virus et j’allais voir les matchs à Oakwell (stade de Barnsley) une semaine sur deux, on y allait en famille.”

Don Dransfield et 777 Partners veulent avant tout stabiliser le club d'un point de vue financier. ©SES

Comment décrieriez-vous votre rôle à 777 Partners, vous mettez à profit votre expérience de 12 ans au City Football Group ?

”J’ai emmagasiné pas mal d’expérience en tant que directeur de la stratégie du groupe à City. Ici, je suis CEO du groupe et responsable des aspects commerciaux, opérationnels et footballistiques de l’entreprise. D’un point de vue pratique, cela signifie que les directeurs généraux de chacun des clubs ainsi que les responsables des différents centres d’excellence comme les directeurs sportifs, les analystes de données, les directeurs commerciaux me font des rapports. ”

guillement "Il n'y a pas et il n'y aura pas de hiérarchie au sein de nos clubs."

Un an après l’arrivée de 777, des supporters sont encore sceptiques par rapport à cette galaxie de clubs. Que leur répondez-vous ?

“Notre stratégie consiste à fournir les ressources et le capital humain pour permettre à chacun de nos clubs de devenir le meilleur club possible. Et si possible, de le faire au bénéfice du reste du réseau par le biais de l’analyse des données sportives, les fonctions footballistiques partagées, le partage des meilleures pratiques, etc. Parfois, cela peut impliquer de déplacer des éléments (joueurs) d’un club à l’autre ou encore de conclure des accords commerciaux au niveau du groupe.”

Vous prétendez ne pas avoir de hiérarchie entre vos clubs, mais est-ce tenable dans le futur ?

“Il est fondamental pour notre stratégie qu’il n’y ait pas de hiérarchie au sein des clubs et il n’y en aura pas. Je suis dans le football depuis suffisamment longtemps pour savoir qu’il ne sert à rien de faire des plans sur la comète mais dans un monde idéal, le but serait de remporter des titres avec chacun de nos clubs. Le Standard est le club qui a le plus de chances de devenir européen ? Nous aimerions que tous nos clubs en Europe puissent jouer la Coupe d’Europe.”

Parlons du mercato, quels sont réellement les moyens mis à disposition du Standard ?

“Nous avons déjà attiré trois joueurs (NdlR : l’interview a été réalisée avant le retour de Zinho Vanheusden) et nous allons encore en recruter. Je n’évoquerai pas de chiffre ici, mais je parlerais plus de l’importance des profils que nous tentons d’amener au club. Nous voulons des joueurs ambitieux, agressifs, rapides et qui peuvent proposer un jeu attractif, ce à quoi les supporters ont eu droit la saison dernière. Nous voulons jouer un jeu dominant et agressif et nous continuons à scruter le marché pour ajouter des éléments qui ont ce profil. Il est aussi important d’y parvenir avec un plan financier durable et réfléchi. La saison dernière, nous avons déjà beaucoup modifié l’équipe avec huit transferts. Un autre point fondamental, c’est le SL16 Football Campus. Je n’aime pas parler de joueurs individuellement mais certains jeunes présents au centre de formation ont un potentiel incroyable. Nous devons aussi, lorsque nous bâtissons l’équipe, veiller à ne pas couper l’herbe sous le pied de nos jeunes talents.”

À lire aussi

Est-ce réaliste de voir le Standard recruter Zinckernagel et Alzate ?

“Tout d’abord, nous devons les remercier pour ce qu’ils ont fait la saison dernière. Je ne vais pas faire de commentaires sur des cas en particulier, mais d’une manière générale, nous cherchons à allouer le capital là où il peut générer le meilleur rendement possible pour le club. Nous examinons chaque situation au cas par cas.”

Ce sera d’autant plus compliqué qu’on sait que le club a revu à la baisse sa politique de salaire.

”Nous cherchons à construire quelque chose de durable tout en gardant une marge de manœuvre pour allouer des salaires ou toute forme d’investissement qui pourra générer le meilleur rendement possible pour le club. Pour l’instant, nous nous concentrons surtout sur le fait de rebâtir le club avec des fondations financières solides.”

guillement "La situation financière? On savait que ça serait un gros challenge... et ça l'est!"

Financièrement, vous attendiez-vous à ce que la situation du club soit si désastreuse lors de votre reprise ?

”On savait que ce serait un gros challenge ? et ça l’est. Mais nos investissements courent sur le long terme et le projet du Standard et un projet à long terme, nous travaillons dur pour ramener les finances à l’équilibre.”

Le but est que le Standard devienne autosuffisant financièrement ?

“Le club a une énorme marge de progression. Sportivement, nous sommes passés d’une décevante 14e place aux playoffs. En dehors du terrain, le Standard peut encore s’améliorer et nous pensons qu’il est possible de faire progresser le chiffre d’affaires.”

Certains supporters craignent que 777 Partners ne soit à la tête du club que pour faire de l’argent et le revendre aussitôt.

”Nous avons la chance à 777 Partners de ne pas avoir un fonds de capital-investissement traditionnel qui dispose de capitaux externes, avec un horizon d’investissement de 5 à 7 ans. Cet horizon artificiel n’existe donc pas chez 777 Partners. Cela nous permet de nous offrir le luxe de pouvoir adopter une perspective à long terme. Donc oui, nous nous inscrivons dans le long terme au Standard.”

Comment se passe le processus de recrutement d’un joueur ? Fergal Harkin doit-il toujours passer par vous ?

”Ce n’est pas un processus linéaire. Fergal et Johannes se parlent tous les jours tout comme j’échange quotidiennement avec Pierre Locht. C’est un processus commun où chaque partie soutient l’autre et collabore avec elle. Nous disposons d’une fantastique fonction d’analyse des données au niveau du groupe, qui contribue également au processus. De nombreuses personnes sont impliquées pour apporter leur contribution et leur soutien afin que nous puissions prendre les meilleures décisions. Fergal, lui, fait un travail fantastique. Je le connais depuis presque 15 ans. C’est un grand professionnel. ”

Don Dransfield estime que Fergal Harkin est l'homme de la situation. ©VKA

Fergal Harkin est-il l’homme de la situation pour reconstruire l’équipe ?

“Nous sommes très heureux de son travail mais il n’est pas seul. C’est important de penser à la dynamique générale du club. Nous voulons faire en sorte qu’il soit plus grand que n’importe quel individu. Les joueurs, les coachs, les directeurs sportifs ou encore certains dirigeants partent, c’est le foot. Mais ce que nous créons ici doit être quelque chose de durable, à la fois en termes de viabilité financière, mais aussi de continuité en cas de départ d’un élément.”

guillement "La page Deila est tournée, nous avons confiance en notre nouveau duo Hoefkens-Touré."

Le Standard va donc se remettre rapidement du départ de Ronny Deila ?

“Ronny était un coach fantastiquement passionné qui a apporté beaucoup d’intégrité au projet. Quant à la raison de son départ, il vaut mieux lui demander. Nous, nous cherchons à construire un club qui ne dépende pas d’une seule personne. Tout en étant reconnaissants pour ce qu’il a fait, nous cherchons à mettre en place quelque chose de durable et on est tourné vers l’avenir. On est excité pour la nouvelle saison avec les arrivées de Carl et de Yaya.”

Mais vous comprenez la colère que cette décision a pu provoquer chez les supporters ?

“Oui je la comprends. Mais nous avons tourné la page avec une nouvelle situation, un nouveau T1 et la saison s’annonce excitante.”

Vous avez frappé un grand coup en attirant Yaya Touré à Sclessin, que doit-il apporter ?

”Yaya a joué au plus haut niveau du football et on est ravi qu’il puisse nous apporter son expérience. On est convaincu qu’il soutiendra la vision de Carl et tout le monde est super excité qu’il ait décidé de nous rejoindre. On est impatient de récolter les fruits de leur collaboration.”

Le CEO du Football Group de 777 se réjouit de l'association Hoefkens-Touré. ©SES

La saison dernière, le club a présenté un plan sur trois ans pour revenir au sommet du football belge. Selon vous, quand le Standard pourra-t-il se battre pour le titre ?

”Aah ! (rires) Je suis dans le football depuis suffisamment longtemps pour savoir qu’il ne faut jamais répondre à une question de timing. Nous travaillons jour et nuit pour fournir toutes les ressources nécessaires au club pour lui permettre de devenir le meilleur possible dans le plus court laps de temps. Mais tout cela doit se faire dans un contexte plus large, en veillant à ce que ce que nous construisons soit durable à moyen et long terme.”

Un mot sur le SL16 FC qui s’est sauvé in extremis la saison dernière. Là aussi, il y a du travail pour le Standard.

“On est conscient des bénéfices que nous pouvons tirer de la présence du SL16 FC en Challenger Pro League. Cela permet à nos jeunes de se développer et parfois, cela prend du temps. Se sauver à la dernière journée était tendu et on va éviter cela cette saison. Cette première saison avait pour but de faire éclore nos jeunes et de leur permettre de se développer et sur ce point, je pense que l’objectif a été atteint. À l’avenir, ces jeunes alimenteront l’équipe première.”