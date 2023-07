Le Standard en stage aux Pays-Bas : “Important pour savoir où on se situe”

Vanheusden bien en jambes

Comme face à l’Olympic de Charleroi, Hoefkens a opté pour une défense à quatre. Fossey et Dewaele indisponibles, c’était Hautekiet qui se décalait sur la droite. Ce qu’il ne devrait plus avoir à faire durant le stage. “Marlon (NdlR : sorti sur blessure contre l’Olympic) va reprendre avec le groupe durant le stage, ce n’est pas trop grave”, assurait le T1 avant de préciser que Gilles Dewaele, qui s’entraîne normalement, pourrait avoir du temps de jeu en stage. Des minutes, Zinho Vanheusden en a eu (45) contre le RWDM. Son transfert officialisé le matin même, le défenseur central a pris place à gauche de l’axe défensif.

Zinho Vanheusden a réalisé une bonne première période face au RWDM.

Un premier constat : c’est comme s’il n’avait jamais quitté le club. Vanheusden a repris son rôle de leader, n’hésitant pas à donner de la voix. Très engagé, il y est allé de plusieurs interventions musclées prouvant que le doute ne l’habite pas du tout après ses mauvaises expériences de la saison dernière. “Il ne s’est entraîné que deux ou trois fois avant ce match et il a tout de même sorti une belle prestation sur 45 minutes. Son niveau physique me rassure. Son engagement, sa passion pour faire de son mieux, c’est bon à voir. Tactiquement, comme avec les autres, on va travailler pour qu’il soit prêt”, précisait son coach.

Plus d’intensité aux Pays-Bas

Malgré le score, Hoefkens ne se voulait pas alarmiste. “J’ai dit aux joueurs avant mais aussi après le match que je suis content de cette semaine d’entraînement. J’apprécie la volonté de bien faire du groupe. Pour le match, il y avait deux équipes différentes. Je savais que ça serait dur pour les jeunes en seconde période surtout sur le point physique. C’est la première fois que certains font la préparation avec les pros.”

Durant ces 90 minutes face aux Bruxellois, Hoefkens aura tout de même tiré des enseignements. “Chaque jour, j’apprends de mes joueurs et je veux en savoir plus sur eux individuellement. C’est aussi un challenge pour moi de les connaître le mieux possible le plus vite possible. À ce stade de la préparation, c’est important de voir les bonnes choses comme les mauvaises. J’ai vu beaucoup de choses qui me plaisent et d’autres que je ne veux jamais voir. On sait qu’on a encore du travail.”

Isaac Price doit encore trouver ses marques, le stage aux Pays-Bas lui permettre de peaufiner les automatismes avec ses équipiers.

Ce travail, c’est aux Pays-Bas que les Liégeois vont le poursuivre dès ce lundi et ce, jusqu’à samedi soir (ils reprendront la route de Liège dimanche en début de journée). Au menu de cette semaine batave : deux séances quotidiennes et deux amicaux (mercredi à 11h et samedi à 16h) afin de se jauger. “On va travailler tactiquement, prévenait Hoefkens. On a bien bossé au niveau physique jusqu’à présent et sur les grands principes mais sans entrer en profondeur, c’est ce qu’on va faire aux Pays-Bas maintenant que le groupe est au complet. Les matchs seront plus importants pour voir où on se situe.”

Durant ce stage, Hoefkens devra faire des choix. Comme celui du positionnement de Bope Bokadi. Avec le retour de blessure de Nathan Ngoy mais aussi le prêt de Vanheusden, l’international congolais pourrait bien être repositionné un cran plus haut, en six. “C’est une bonne question. Je dois encore décider, concédait le T1. C’est la même chose avec la position de Balikwisha par exemple. On a plusieurs joueurs pour ce poste de numéro 6. Ça m’intéresse aussi qu’il se challenge car le 30, à Saint-Trond, ce seront les meilleurs qui joueront.”

C’est avec ses renforts, Price, O’Neill, Mundle, Vanheusden et Kawabe, qu’Hoefkens partira aux Pays-Bas. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est ravi de l’arrivée de l’international japonais. “Il aime aller en profondeur, il sait travailler pour l’équipe mais il a aussi de la technique pour garder le ballon. Il sait marquer et donner des assists. C’est un très bon transfert. Il est international, il a le métier et peu donner de l’expérience à l’équipe. Hayao est aussi polyvalent. C’est très intéressant.”

Hayao Kawabe doit apporter son expérience international au Standard. ©BELGA

Notons enfin que Kostas Laifis brille toujours par son absence et qu’il y a peu de chance de le voir revenir à Sclessin. Son agent et son frère cherchant actuellement un nouveau club pour celui qui a encore un an de contrat en bord de Meuse.