Le Standard en stage aux Pays-Bas : Hoefkens a repris 28 joueurs, Laifis et Perica absents

Les Liégeois disputeront deux matchs amicaux, ce mercredi à 11h et ce samedi à 16h. Deux moments de détente sont prévus durant cette semaine batave pour les hommes de Carl Hoefkens. Ce dernier a d’ailleurs sélectionné 28 joueurs dont quatre gardiens et six jeunes. Toujours pas de trace de Kostas Laifis, qui ne devrait plus revenir au Standard. Plus le temps passe, plus les deux parties s’éloignent. Pas non plus de Stipe Perica dans le groupe du nouveau T1. L’attaquant croate s’est fait opérer à l’épaule en fin de saison dernière, il est toujours en rééducation.

Voici les 28 Rouches qui ont pris la route des Pays-Bas ce matin : Bodart, Henkinet, Epolo, Poitoux, Dewaele, Fossey, Dodeigne, Laursen, Vanheusden, Bokadi, Noubi, Ngoy, Hautekiet, Kuavita, O’Neill, Price, Kawabe, Bansé, Berneri, Ziani, Balikwisha, Canak, Donnum, Dragus, Mundle, Davida, Ohio, Emond.