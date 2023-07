Standard : Maxime Mejjati vers un prêt au SL16 FC ?

En marge de l’effectif de l’équipe première, qui a déjà vu arriver cinq nouvelles recrues (Price, O’Neill, Mundle, Vanheusden et Kawabe), le Standard doit s’activer pour renforcer le noyau du SL16 FC s’il ne veut plus que la seconde équipe professionnelle des Rouches vive une saison chaotique. “On est conscient des bénéfices que nous pouvons tirer de la présence du SL16 FC en Challenger Pro League. Cela permet à nos jeunes de se développer et parfois, cela prend du temps. Se sauver à la dernière journée était tendu et on va éviter cela cette saison. Cette première saison avait pour but de faire éclore nos jeunes et de leur permettre de se développer et sur ce point, je pense que l’objectif a été atteint. À l’avenir, ces jeunes alimenteront l’équipe première”, nous a précisé le CEO du Football Group de 777 Partners, Don Dransfield, la semaine dernière.