Aron Donnum revient sur le départ de Ronny Deila du Standard : “Son départ va-t-il affecter mon jeu ? Oui, mais positivement”

Aron, comment se passe la présaison ?

”Ça se passe très bien. Tout le monde a faim dans ce groupe, ce jeune groupe mais qui a des ambitions. On veut vraiment faire une belle saison.”

Avec les nombreux départs, de joueurs combinés à celui du coach, sentez-vous que le club repart de zéro ?

”Non, on veut construire sur les fondations qu’on a posées la saison dernière en termes de groupe et au niveau de la culture de travail. On a mis de l’intensité dans tout ce qu’on faisait avec une bonne mentalité. Maintenant, c’est plus facile de revenir de vacances, surtout pour les nouveaux joueurs car il y a déjà une bonne énergie suite à la saison dernière. On a un nouveau coach qui va aussi construire sur les bases mais tout en apportant sa philosophie. On joue en 4-3-3 par exemple et veut un jeu plus offensif. C’était le bon moment pour avoir un coach comme Carl.”

Aron Donnum a beaucoup échangé avec Yaya Touré lors de la séance de mardi matin.

Le départ de Ronny Deila a-t-il affaibli le club ?

”Non, la plupart des gens qui étaient déjà là la saison dernière le sont toujours. Ce n’est pas un renouveau. Ça l’a été quand les nouveaux propriétaires sont arrivés. Là, c’est juste de nouvelles idées footballistiques qu’on emmagasine. On a déjà appris énormément de Carl sur sa façon de penser. Je pense que le style de jeu qu’il préconise était celui que Ronny voulait nous inculquer car lui aussi voulait jouer en 4-3-3 puis a changé d’avis pour diverses raisons.”

Comment avez-vous pris le départ de Deila, dont vous étiez fort proche ? Les supporters ont parlé de trahison.

”Je les comprends, à 100 %. Nous aussi, on s’est senti trahis. Les gens sont libres d’avoir des opportunités dans la vie, c’est normal de vouloir faire un pas en avant en football, c’est la vie. Mais à ce moment-là, c’était dur pour nous car on voulait tout donner pour les derniers matchs et quand tu perds un gars qui t’a appris énormément et qui prenait tant la lumière que Ronny, c’est frustrant. Quand la personne qui te parle toute la saison de confiance s’en va, c’est dommage. Mais ensuite, on a tourné la page et on doit remercier Geoffrey Valenne qui a agi comme un coach dans une situation très compliquée.”

Aron Donnum s'est senti trahi par son compatriote lorsqu'il est parti en cours de saison.

Certains fans craignent que le départ de Deila affecte votre niveau de jeu, qu’avez-vous à leur répondre ?

“Si cela m’affecte, ce sera dans le bon sens. La saison dernière, j’ai joué à un poste auquel je n’avais jamais joué avant (NdlR : seul sur le flanc gauche) et je pense m’en être bien sorti même si cela aurait pu être mieux si j’avais joué dans ma position de prédilection, à droite, ou alors plus haut sur le terrain où je peux avoir plus de combinaisons entre les lignes et être plus dangereux en marquant plus de buts. Cette saison, je pense et j’espère que je jouerai plus dans cette position avec le 4-3-3 et cela me permettra d’être plus souvent le facteur X. Ce qui était plus compliqué en jouant plus bas et en devant couvrir tout le flanc. Donc…”

Quelle est votre relation avec Carl Hoefkens ?

”Il est ouvert, en tant que personne, je parle beaucoup, j’ai besoin de communiquer et Carl est également comme ça.”

Aron Donnum est heureux de l'arrivée de Carl Hoefkens.

Un mot sur Yaya Touré : qu’est-ce que cela fait de le voir débarquer dans le staff ?

”C’est un top gars. Sa carrière a été incroyable, c’est une légende. C’est juste un honneur de l’avoir avec nous. Le voir débarquer à Liège après une telle carrière, c’est grand.”

Vous avez porté le brassard lors des deux premiers matchs amicaux, vous sentez-vous l’âme d’un capitaine ?

”C’est un grand honneur d’avoir reçu le brassard pour ces matchs et, personnellement, je trouve qu’il me rend meilleur car j’aime être un leader, donner des instructions et prendre mes responsabilités dans les duels, faire des courses et emporter tout le monde dans mon sillage. C’est encore plus facile à faire quand tu es capitaine. Si le brassard m’est confié cette saison, j’en serai très heureux. Je vais rester le même, que je sois capitaine ou non. Je parle beaucoup et je pousse les autres à l’entraînement. Je ne le fais pas uniquement quand je porte le brassard.”