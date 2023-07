Au cœur du stage du Standard : un onze de base qui se dessine

La première a eu lieu sur terrain sur le coup de 10h30. Premier constat, Carl Hoefkens bénéficiait d’un groupe au grand complet. Davida et Fossey, qui arborait un gros bandage au genou, ont pu participer à toute la séance au même titre que Gilles Dewaele qui arrive à la fin de sa revalidation suite à sa blessure au ligament croisé du genou survenue… lors du dernier stage hivernal à Marbella.

L’enseignement de cette deuxième session sur terrain, qui a duré un peu plus de 1h40, c’est qu’un 11 de base semble se dessiner dans l’esprit de Carl Hoefkens qui a salué, à la faveur de ce stage, les retours de ses internationaux. Lors de l’opposition qui a clôturé l’entraînement, le T1 liégeois a aligné cette équipe : Bodart, Fossey, Ngoy, Vanheusden, Laursen, O’Neill, Price, Kawabe, Donnum, Ohio, Mundle. Comme lors du match amical contre le RWDM, Vanheusden a pris place à gauche de l’axe défensif. Petite nouveauté, Donnum, qui a tout le temps évolué à gauche jusqu’à présent, reprenait sa position de prédilection à droite. Dans l’entrejeu, Kawabe était la pointe la plus avancée du triangle qu’il formait avec Price et O’Neill.

Après la séance, et alors que les Rouches se succédaient dans le bain froid qui jouxtait le terrain, l’adjoint de Carl Hoefkens, Frazer Robertson, a pris Cihan Canak à part pour un travail de placement entre les lignes devant le rectangle pendant que le trio Davida, Ohio, Donnum envoyaient frappe sur frappe au jeune Epolo.

Standard's Aron Donnum and Standard's goalkeeper Matthieu Epolo fight for the ball during a training session of Belgian first division soccer team Standard de Liege during their summer training camp, Tuesday 11 July 2023 in Hoenderloo, to prepare for the upcoming 2023-2024 season. BELGA PHOTO BRUNO FAHY

Dans l’après-midi, les Rouches ont eu droit à un entraînement physique basé sur un travail de course et un travail en salle de musculation. Ce mercredi, le Standard disputera le premier de ses deux matchs amicaux durant ce stage à 11 h. En soirée, le groupe pourra savourer un barbecue avant une activité de team building.