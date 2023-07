Le Standard en stage : amicaux, qualité du terrain, matériel mis à disposition, comment les Rouches ont choisi les Pays-Bas

Carl Hoefkens et les Standardmen ont pris la route des Pays-Bas ce lundi matin pour une semaine de stage.

Mais pourquoi le Standard a-t-il décidé d’établir ses quartiers aux Pays-Bas, comment se passe le processus de choix du lieu de stage estival ? Des questions auxquelles répond Quentin Gilbert, le Football Operation Director du club, qui a pris ce dossier en charge… il y a trois mois déjà. “Un stage estival, cela se prépare en amont, précise-t-il. Pour celui-ci, j’ai commencé à me pencher dessus il y a un peu plus de trois mois.”

C’est qu’il y a plusieurs critères de sélection qui doivent être validés par le club.

Les amicaux décident du lieu de stage

Contrairement à ce qu’on peut penser, les clubs ne choisissent pas leurs opposants pour les matchs amicaux en fonction du lieu de stage qu’ils ont choisi. “En ce qui nous concerne, c’est l’inverse, lance Quentin Gilbert. Lorsqu’on planifie un stage estival, le premier critère qui entre en ligne de compte, ce sont les matchs amicaux. De notre côté, on souhaite toujours que le niveau de nos adversaires augmente au fur et à mesure que la préparation avance. Ce sont donc les amicaux qui décident de notre lieu de stage. Le but n’étant pas de faire trois heures de route pour aller jouer un match.”

Pour cet été, le Standard avait scruté plusieurs possibilités. “Nous avons visité des sites en Autriche et en Allemagne (où les Liégeois ont effectué leurs derniers stages estivaux), mais les matchs amicaux qui nous ont été proposés ne nous satisfaisaient pas, c’est pourquoi nous avons opté pour les Pays-Bas.”

Les Liégeois auront également droit à une salle privative pour les repas.

Pour trouver des adversaires, et donc un lieu de stage, le Standard est aidé dans cette tâche par une société externe. “On collabore depuis plusieurs années avec une société spécialisée qui s’appelle Onside (NdlR : qui collabore aussi avec Dortmund, Twente, Schalke ou encore Feyenoord). Ils disposent d’un portefeuille de clients et nous donnent des propositions. On examine ensuite les propositions et si elles ne nous conviennent pas, ils reviennent avec d’autres. C’est une sorte de jeu de ping-pong qui peut durer plusieurs semaines le but étant évidemment que le puzzle se mette en place le plus tôt possible.”

Le Standard a également été proactif dans le processus. “On cherche aussi de notre côté. Fergal Harkin ayant un carnet d’adresses assez important, il sollicite également ses contacts. C’est ainsi que l’un de nos deux matchs amicaux a été trouvé par Onside et le second, par notre Football Director.”

Deuxième critère : le terrain !

Une fois que les amicaux sont fixés, le Standard se penche sur le lieu choisi et là, un critère prime. “C’est la qualité du terrain, assure Quentin Gilbert. Lorsqu’on opte pour un hôtel, je checke la liste de tout ce dont on a besoin, à savoir donc un terrain de qualité, une salle privative pour les repas, une salle de briefing pour les joueurs, un bureau pour le staff, une salle de kiné, une salle de sport ainsi qu’une salle pour la logistique. Si l’hôtel dispose d’un spa, c’est bien aussi mais ce n’est pas une priorité.”

Tout comme le confort du logement des joueurs. “Tant que c’est propre et fonctionnel, cela nous va. Les joueurs séjournent à deux en chambre et chaque membre du staff dispose de sa chambre.”

Voici le terrain sur lequel les troupes de Carl Hoefkens s'entraîneront une fois par jour.

Comme pour chaque stage, le Standard dépêche une camionnette du club pour tout ce qui est logistique. “Cela concerne avant tout les équipements des joueurs mais cela peut aussi concerner du matériel pour les préparateurs physiques. Lorsque je visite les lieux, je fais toujours un inventaire de ce dont l’hôtel dispose en termes de matériel pour la musculation par exemple ou encore du matériel purement foot. Ici, aux Pays-Bas, on n’a presque rien dû amener tant c’était complet.”

Tout est donc fait pour que les 28 Standardmen convoqués par Carl Hoefkens réalisent du bon travail. Voici d’ailleurs le groupe repris par le nouveau T1 des Rouches : Bodart, Henkinet, Epolo, Poitoux, Dewaele, Fossey, Dodeigne, Laursen, Vanheusden, Bokadi, Noubi, Ngoy, Hautekiet, Kuavita, O’Neill, Price, Kawabe, Bansé, Berneri, Ziani, Balikwisha, Canak, Donnum, Dragus, Mundle, Davida, Ohio, Emond. En rééducation suite à son opération de l’épaule en fin de saison dernière, Stipe Perica est absent au même titre que Kostas Laifis qui cherche toujours un nouveau club et qui ne reviendra pas.