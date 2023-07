Après son triplé, Ohio est catégorique pour son avenir : “Je ne quitterai pas le Standard”

”Je n’avais pas eu un bon départ avec ma blessure et je n’avais pas pu réaliser une présaison complète”, faisait-il remarquer. “Ici, c’est différent, je commence dès le début et l’équipe se comporte bien même si on a perdu mais le score importe peu.” Dans le système en 4-3-3 prôné par Carl Hoefkens, le Néerlandais semble trouver ses marques notamment avec Aron Donnum. “On se trouve plus facilement. Dans ce système, on joue avec des ailiers qui attaquent davantage donc on a plus de présence dans la surface et plus de centres. C’est ce dont j’ai besoin donc je suis content. Aron est plus avancé, il est très technique et il peut facilement me trouver lorsque je fais le mouvement pour rentrer dans le jeu.”

Ohio a suivi la deuxième période à l'abri de la pluie qui s'est abattue sur le terrain. ©SES

Auteur de cinq buts et autant d’assists la saison dernière, le jeune buteur de 20 ans veut faire mieux en 2023-2024. “J’ai des objectifs personnels que je garderai pour moi mais le plus important, ce sont les objectifs collectifs.”

La tête bien à Sclessin et nulle part ailleurs !

Récemment, le nom de Noah Ohio a été cité du côté de Sassuolo. Mais les rumeurs ne déstabilisent pas le Standardman sous contrat jusqu’en juin 2026. “Je ne m’occupe pas de ce qui se dit sur moi. Bien sûr, mes coéquipiers me rapportent ce qu’ils voient et me posent des questions.” Et le Néerlandais de mettre ensuite les choses au point. “Je suis concentré à 100 % sur le Standard et je veux rester. Je n’estime pas avoir réalisé assez de choses ici pour pouvoir dire que je veux partir. Je ne pense qu’à une chose : faire une bonne saison. Je ne suis pas pressé, ce n’est pas comme si j’avais 29 ans, je suis encore très jeune et je dois encore me développer et progresser. J’estime que le Standard est le meilleur endroit pour le faire, ici, j’ai la confiance de tout le monde.”