Epolo, Kuavita, Ziani… À la découverte des sept jeunes qui accompagnent le Standard en stage

Poitoux-Epolo : un match pour la relève

"Matthieu Epolo (qui a fêté ses 18 ans en janvier et a joué 15 matchs de Challenger Pro League la saison dernière), Tom Poitoux (16 matchs de Challenger Pro League), le duo représente l’avenir à Sclessin où on a pris pour habitude de former de bons gardiens. Avec eux, mais aussi d’autres qui poussent derrière, le Standard entend ne plus dépenser le moindre euro pour un gardien titulaire pour les dix prochaines années. “Ce sera le meilleur qui jouera, prévient Reginal Goreux. Il y a un projet pour chacun d’entre eux. Ils seront les suivants dans les cages. Cette transition se fera naturellement.”

Matthieu Epolo doit incarner la relève au même titre que Tom Poitoux.

Concurrents, les deux hommes ont de la personnalité. “Ils ont du caractère à leur manière. Matthieu est plus extraverti par exemple. Ils ont tous les deux une forte personnalité, une bonne prestance dans le but et sont acceptés que ce soit avec l’équipe A ou avec le SL16 FC.”

Dodeigne : de la polyvalence à revendre

Aligné en tant que back gauche lors de la seconde période du dernier match amical contre le RWDM, Noah Dodeigne (20 ans et 19 matchs de Challenger Pro League) présente une certaine polyvalence qui plaît. “Il peut jouer sur tout le flanc mais aussi en huit, fait remarquer Goreux. Il a eu une grosse blessure la saison dernière (absent d’août à novembre) qui a mis un coup de frein à son développement. Il est bien revenu et fait la préparation sans problème. Il est parfois trop introverti, il devrait sortir de sa coquille même si sur le terrain, il sait se faire respecter. Mais c’est un bon garçon. Footballistiquement, il est rapide et a un bon passing et délivre de bons centres.”

Noah Dodeigne ici au duel avec Aron Donnum présente une polyvalence qui plaît.

Berberi : le médian offensif doit passer un cap

À 19 ans, le médian offensif Luxembourgeois, Rayan Berberi (31 matchs en Challenger Pro League), veut lui aussi se faire une place. “C’est un joueur qui a parfois tendance à trop réfléchir. Il perd du coup en spontanéité. Mais c’est un joueur très intelligent. Il doit encore passer un cap pour s’imposer, notamment dans le domaine physique. Car techniquement et tactiquement, on sait qu’il a quelque chose. Mais il lui manque ce petit déclic”, assure Goreux.

Physiquement, Rayan Berberi doit encore prendre de la masse.

Banse : un profil à la Cimirot

Avec les départs de Steven Alzate et de Gojko Cimirot, l’entrejeu se retrouve amputé. Si Fergal Harkin a fait venir Isaac Price et Aiden O’Neill, il y a tout de même une opportunité à saisir et c’est bien ce que Sacha Banse (22 ans et 30 matchs matchs en Challenger Pro League et une apparition en A) compte faire lui qui était monté au jeu la saison dernière lors de l’ultime match à Gand. “C’est un vrai numéro 6. Il nous avait tapés dans l’œil lorsqu’il était à Gand, c’est pour cela qu’on l’a fait venir la saison dernière, reconnaît Goreux. Un peu à l’image de Gojko Cimirot, il fait le travail de l’ombre en avalant pas mal de kilomètres. Ses datas sont d’ailleurs très intéressantes. Il a été très important pour le SL16 FC la saison dernière et quand il n’est pas là, on le ressent.”

Sacha Banse a le même profil que Gojko Cimirot.

Kuavita : il doit confirmer tout le bien qu’on pense de lui

Déjà présent l’hiver dernier au stage à Marbella, Léandre Kuavita (27 matchs en Challenger Pro League et deux apparitions en A) est tenu en haute estime au centre de formation. Mais avec ce médian axial (19 ans), c’est souvent tout ou rien. “Il doit gagner en régularité car il a trop de up and down, souligne Goreux. Athlétiquement, il est intéressant. Il a fait un top début de saison dernière. Pour lui comme pour les autres, ce n’est pas une seule saison en D1B qui va leur permettre de prétendre à un poste de titulaire en D1A. S’ils confirment cette saison, alors ils pourront prétendre à plus. Léandre, lui, est un vrai huit. On l’appelle le petit Matuidi car il est toujours au four et au moulin. Il est bon dans les courses à haute intensité et sait être présent dans les deux rectangles.”

Léandre Kuavita doit encore gagner en régularité. ©SES

Ziani : l’année de la confirmation

Prêté par l’Union la saison dernière, Ilyes Ziani (20 ans et) a pleinement contribué au sauvetage du SL16 FC avec ses six buts et deux assists en 27 matchs. “Il est capable de passer le cap entre l’équipe U23 et l’équipe A, assure le directeur du centre de formation. L’objectif est qu’il joue. Si c’est avec les A tant mieux.”