Le journal du stage du Standard : Donnum monte en grade, Ohio très en forme (VIDEO)

Si les Liégeois se sont finalement inclinés 4-3 sur 105 minutes (l’AZ ayant fait la demande au Standard de disputer deux fois 30 minutes en seconde période), le plus important aura assurément été l’animation offensive des Liégeois qu’ils travaillent depuis leur arrivée aux Pays-Bas. C’est sur des mouvements bien construits, souvent en un temps, que le Standard a trouvé l’ouverture à trois reprises avec un travail préparatoire dans lequel on retrouvait systématiquement Aron Donnum et Malron Fossey.

Les Standardmen ont été consistants durant 50 minutes. ©SES

L’autre enseignement de cette rencontre, c’est l’excellent état de forme affiché par l’attaquant Noah Ohio. À l’heure où Fergal Harkin scrute le marché pour ramener un attaquant d’expérience en bord de Meuse, le jeune Néerlandais de 20 ans lui a prouvé qu’il était bien décidé à faire parler de lui. Après le match, Ohio a rassuré les fans liégeois avec cette phrase : “je veux rester au Standard cet été.”

Enfin, Carl Hoefkens a mis fin au suspens quant à l’identité de son capitaine pour cette saison : “Ce sera Aron Donnum car j’aime son attitude sur et en dehors du terrain.”

Mercredi soir, les Rouches ont eu droit à un barbecue qui a précédé une soirée poker. Ce jeudi matin, ils s’entraîneront sur terrain à 10h30 et en salle à 15h30.