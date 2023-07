Le Standard en stage : Bodart et Ohio se taquinent à propos du nouveau ballon Kipsta : “Si tu marques, c’est parce qu’il flotte dans les airs” (VIDÉO)

Voici le nouveau ballon qu'utiliseront tous les clubs de Pro Leaque cette saison.

Depuis le début de la préparation, les Standardmen utilisent donc ce nouvel outil qu’ils ont emporté avec eux aux Pays-Bas pour leur stage estival. Cette nouvelle uniformité au niveau des ballons fait la joie des gardiens comme le confirme Arnaud Bodart. “C’est bien pour le championnat. C’est devenu logique dans le foot d’avoir les mêmes ballons mais ici, une semaine on jouait avec un Kipsta, une autre avec un Select et la suivante avec un Adidas ou un Nike. Ce n’était pas logique. Comme je le dis toujours, les ballons sont de plus en plus légers (NdlR : entre 420 et 445 grammes pour celui-ci) pour qu’ils prennent de plus en plus d’effets. On sait que tout est fait pour qu’il y ait du spectacle dans le foot, comme cette règle qui nous empêche de bouger sur les penaltys.”

Noah Ohio chambre Arnaud Bodart

Afin d’avoir un autre avis sur la question, nous avons invité Noah Ohio à la discussion et l’attaquant néerlandais était d’humeur taquine avec son gardien. “Combien de buts j’ai inscrits à Arnaud avec ce ballon ? Beaucoup trop.” “Comment”, s’exclamait celui qui a récemment été appelé chez les Diables. “Depuis que tu es revenu de l’équipe nationale, tu n’arrêtes plus rien”, surenchérissait celui qui allait claquer un triplé le lendemain contre l’AZ Alkmaar. Avec un ballon Kipsta.