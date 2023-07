Le Standard en stage : la direction discute pour prolonger son nouveau capitaine !

Aron Donnum est le nouveau capitaine du Standard pour la prochaine saison. ©SES

Moins de 24 heures plus tard, Carl Hoefkens a mis fin au suspense en officialisant : “Il sera mon capitaine pour la saison prochaine.” Aron Donnum capitaine, personne ne l’aurait imaginé, pas même lui, il y a encore deux ans lorsque le Norvégien était hué par ses propres supporters. “On a fait de moi un mauvais gars sans même me connaître. J’ai été jugé sans qu’on prenne la peine d’en apprendre plus sur moi”, nous précisait-il lors d’un entretien qu’il nous avait accordé en décembre 2022.

guillement Ohio: "Aron, tu peux être capitaine tant que tu me laisses les penaltys."

Le choix de Carl Hoefkens devrait faire l’unanimité dans le vestiaire comme le confirmait Noah Ohio. “Aron est un gagnant, il le montre tout le temps sur le terrain. La façon dont il se bat, dont il court, cela motive et il prend de plus en plus de responsabilités. Parfois, le brassard peut aider un joueur à encore grandir et montrer une autre facette de lui-même. J’espère que les fans le suivront aussi car ici tout le monde le soutiendra car c’est un gars fantastique.” Le Néerlandais adressait tout de même une petite pique à son nouveau capi. “Tu peux l’être… tant que tu me laisses les penaltys.” (rires)

Noah Ohio est heureux que le brassard soit confié à Aron Donnum.

Nouveau contrat en vue

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Aron Donnum pourrait bien prolonger prochainement. Selon nos informations, des discussions sont en cours pour renouveler le contrat de l’ailier norvégien qui arrive à échéance en juin 2024. Le Standard sait qu’avec Donnum, il tient un profil de joueur intéressant et il entend bien pouvoir le monnayer dans le futur. En mai dernier, le nouveau chef de la meute rouche blaguait lorsqu’on lui faisait remarquer qu’une étude récente de l’Observatoire du football (CIES) faisait de lui le joueur le plus cher du noyau avec une valeur marchande estimée à 5M €. “Je vaux bien plus que ça.” S’il paraphe un nouveau contrat et qu’il performe bien cette saison, Aron Donnum pourrait bien rapporter plus à son club dans le futur.