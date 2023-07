Le Standard en stage : une animation offensive qui prend forme

Une défaite mais beaucoup de danger créé

Que ce soit du côté liégeois ou néerlandais, on alignait ce qu’on estimait être une équipe type d’entrée de jeu. N’ayant pas encore joué depuis leur retour différé suite à leurs obligations internationales, Bodart, Bokadi et Balikwisha étaient titularisés. Que ce soit avec Ngoy ou avec Bokadi, Vanheusden occupait le côté gauche de l’axe défensif. Rapidement, les mouvements offensifs travaillés à l’entraînement étaient visibles. Une nouvelle fois aligné à droite, Aron Donnum était très actif, rentrant souvent dans le jeu pour laisser l’espace libre à Marlon Fossey qui a prouvé qu’il pouvait être performant dans une défense à quatre en étant impliqué dans les trois buts.

Marlon Fossey ici à l'assist pour un des trois buts de Noah Ohio face à l'AZ Alkmaar. ©SES

”On a fait 50 bonnes minutes avec les joueurs les plus expérimentés. C’était bien, je ne vais pas dire très bien trop vite mais j’ai vu beaucoup de choses qu’on répète depuis le début de la préparation. J’ai également constaté des points qu’on doit encore développer mais ça viendra prochainement”, assurait Hoefkens.

Une meilleure utilisation des flancs

Aligné à gauche, le jeune Romaine Mundle aura également été très actif avec, notamment, un raid solitaire qui aurait mérité mieux. Lui aussi laissait le champ libre à Barrett Laursen qui s’est montré moins dangereux que Fossey sur l’autre flanc mais le Danois a fait le boulot défensivement. À droite, Fossey a multiplié les courses offensives et les centres de très bonne qualité. “La façon dont le coach veut qu’on évolue nous correspond mieux”, précisait Aron Donnum la veille.

Aron Donnum aura été particulièrement en vue ce mercredi matin. ©SES

Cela s’est vérifié avec trois buts amenés sur phase de jeu construite sur les côtés. “On a mis le focus sur l’animation offensive durant ce stage avec plus de présence dans le rectangle et des centres dans la surface. C’est bien d’avoir pu réaliser cela face à une très belle équipe qui a disputé une demi-finale de Coupe d’Europe la saison dernière”, enchaînait le coach.

Auteur d’un triplé, Ohio sait mieux se placer

Mardi matin, à la fin de l’entraînement, Carl Hoefkens et Yaya Touré ont pris Noah Ohio à part. La discussion a tourné sur le placement du Néerlandais en zone de finition. “On a parlé avec lui de son positionnement à l’entraînement et on est heureux de voir qu’il marque sur des phases répétées. Il fait ce qu’on lui demande et c’est positif”, faisait remarquer le T1. “Ils m’aident dans mon positionnement dans la surface pour arriver dans le meilleur timing pour marquer. Yaya a travaillé avec les plus grands attaquants du monde, Tevez, Aguero, Messi. Donc quand il parle, tu ne peux que l’écouter”, surenchérissait le principal intéressé.

Noah Ohio célèbre l'un de ses trois buts de la matinée.

Souvent décrié pour son manque de professionnalisme en début de saison dernière et pointé du doigt à quelques reprises par Ronny Deila, l’attaquant (20 ans) a énormément progressé en 12 mois de présence au Standard.

Bansé marque des points

Comme contre le RWDM, c’est lorsque Carl Hoefkens a procédé à de nombreux changements que le Standard a baissé en intensité avec la présence de nombreux jeunes sur la pelouse. Si certains semblent avoir plus de mal, à l’image de Dodeigne ou de Berberi malgré une bonne volonté criante, d’autres marquent des points. C’est notamment le cas de Sacha Bansé.

Bon dans l'impact physique, Sacha Bansé a marqué des points.

Du haut de ses 22 ans, le numéro six, tant utile au SL16 FC la saison dernière dans son maintien, a livré une belle prestation. Monté à la pause mais ayant eu droit à 60 minutes de temps de jeu (l’AZ Alkmaar avait demandé que la seconde période soit découpée en deux phases de 30 minutes), le médian défensif a récupéré beaucoup de ballons, souvent joué en une touche et s’est fait respecter dans les duels. “On a besoin de joueurs avec plus de métier mais je suis content de la manière de s’entraîner de nos jeunes et de leur volonté pour progresser. S’ils sont prêts, ils auront leur chance”, concluait Carl Hoefkens.