Le Standard ou Anderlecht ? “Ce serait un honneur”, affirme Gianni Bruno, écarté à La Gantoise

“Ce n’est pas facile tous les jours de trouver la motivation, mais je suis présent, je bosse et je me comporte en professionnel, souffle-t-il. Il y a pire dans la vie, vous savez. ”

Comment avez-vous appris que vous ne pouviez pas revenir dans le noyau A de Gand ?

“Michel Louwagie, le directeur général du club, a appelé mon agent pour dire que je ne devais pas reprendre avec le groupe le 26 juin. Je pouvais rester en congé jusqu’au 1er juillet car il considérait que j’étais encore un joueur de Saint-Trond vu que mon prêt courait jusqu’au 30 juin. Le 15 juillet, je pourrai intégrer le noyau B quand les jeunes reprendront les entraînements. ”

À lire aussi

Vous sentez-vous prêt physiquement à rejoindre un club et être directement utile ?

“C’est vrai que je suis en ‘vacances’ depuis le 21 avril. Trois mois, ça fait un peu long, on dirait que je suis déjà retraité.” (rires)

Personne ne vous a donné d’explication au sujet de votre mise à l’écart ?

“Non. Et personne ne m’a appelé en direct. J’ai été informé de la situation par mon agent, et j’ai accepté. Je suis à disposition de l’équipe réserve et je me maintiens en forme jusqu’à trouver un nouveau défi car je ne vais pas me mentir : Gand ne compte pas sur moi. ”

Avez-vous fait quelque chose qui aurait pu vous coûter votre place dans le noyau ?

“Non, franchement, je n’ai manqué de respect à personne. Je ne vois rien qui aurait pu me porter préjudice… à part avoir marqué 20 buts la saison passée.” (sourire)

Justement, on s’étonne de voir Gand se priver du troisième meilleur buteur du championnat…

“Il faut leur demander leurs raisons. Je suis déçu que cela se passe comme ça à Gand, mais je reste fier de ce que j’ai montré durant une saison à Saint-Trond. ”

Aviez-vous déjà connu une mise à l’écart ?

“C’est la première fois en (il réfléchit) 12 ans de carrière que ça m’arrive. Avec l’expérience que j’ai, je peux gérer ce genre de contrecoup. Plus jeune, ça aurait été plus difficile. Je sais qu’il faut être patient. Des attaquants, on en recherche et je peux être utile à des clubs. ”

À lire aussi

Avez-vous vu déjà eu des offres ?

“La Gantoise en a reçu une d’un club de Dubaï. J’ai également eu des contacts avec des clubs belges et étrangers mais sans que ça aille plus loin. La Gantoise réclame 600 000 euros pour racheter ma dernière année de contrat et cela freine certaines formations. ”

De quel genre de projet avez-vous envie pour la saison prochaine ?

“Franchement, je suis ouvert à beaucoup de choses. J’ai quelques critères. S’ils sont respectés et que cela convient à ma femme et mon fils, je discuterai avec les clubs. Rester en Belgique avec un projet à long terme me tenterait mais je me vois aussi à l’étranger. Dans un championnat européen ou même pour aller chercher un beau contrat dans un pays du Golfe. Le projet global primera. ”

Vous avez 31 ans et un beau vécu, pouvez-vous être l’attaquant remplaçant d’un grand club avec un rôle de grand frère ?

“Je ne refuserai pas un grand club. Jouer au Standard ou Anderlecht, ce serait un honneur mais j’ai encore les capacités pour être le numéro 1 ou du moins pour me battre pour l’être. Je n’ai pas peur de la concurrence. Je l’ai vu à Saint-Trond, la clé pour un buteur est d’arriver dans un club qui croit en toi. ”

guillement J'aurais pu signer au Standard et cela aurait été incroyable."

Charleroi vous a sondé à l’été 2022 et en janvier. Est-il revenu à la charge ?

“Non mais clairement un club avec des ambitions de top 6 comme Charleroi a quelque chose de tentant. Pour un attaquant, tu préfères toujours jouer dans une équipe qui regarde vers le haut. ”

À part La Gantoise, où cela ne s’est pas bien passé, aucun grand club belge ne vous a donné votre chance. Comment l’expliquez-vous ?

“J’aurais pu signer au Standard l’été où je pars à Gand. Benjamin Nicaise (NdlR : alors directeur sportif) était venu chez moi à la maison mais La Gantoise a payé les deux millions que réclamait Zulte Waregem. Ce sont les aléas d’une carrière. Jouer au Standard aurait été incroyable mais c’est le destin. On ne sait jamais ce qui se passera à l’avenir (NdlR : même si, selon nos informations, le Standard ne s’intéresse pas à son dossier). Je reçois en tout cas beaucoup de témoignages d’affections des supporters liégeois. ”