Vanheusden (ménagé) absent, Henkinet quitte la séance après 35 minutes

Mercredi, les Rouches ont bataillé durant 105 minutes avec l’AZ Alkmaar (4-3). En soirée, ils ont eu droit à un barbecue et à une soirée poker remportée par… Nathan Ngoy ! Ce jeudi matin, les troupes de Carl Hoefkens étaient présentes sur le terrain d’entraînement dès 10h30. Seul un joueur manquait à l’appel : Zinho Vanheusden. Cette absence était programmée après le match amical de la veille. Il était simplement ménagé et donc pas blessé. Il sera bien sur le terrain d’entraînement ce vendredi matin et effectuera le travail en salle après-midi.