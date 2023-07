Le journal du stage du Standard : Bokadi et Emond maîtres des airs, Fergal Harkin évoque le mercato !

La séance du matin était axée sur le fun et le jeu de tête. Après un échauffement, les Liégeois, séparés en deux groupes, ont joué une sorte de match de tennis durant lequel ils ne pouvaient toucher le ballon qu’avec la tête. “Renaud il a la tête en métal ce n’est pas possible”, rigolait Sacha Bansé. Il faut dire qu’à ce jeu, l’attaquant gaumais, au même titre que Bope Bokadi, a tiré son épingle du jeu. Ensuite, ils ont travaillé la finition, toujours de la tête avant de terminer la séance par une opposition à six contre six.

Renaud Emond a contribué au succès de son équipe lors du jeu de tennis ballon... avec la tête. ©SES

Juste après l’entraînement, le directeur sportif du Standard, Fergal Harkin, nous a accordé un long entretien que vous pourrez retrouver dans la DH de ce samedi. Au menu : débrief du stage, évocation du travail de Carl Hoefkens et discussions autour du mercato.

Ce samedi, les Rouches quitteront leur hôtel sur le coup de 13h15 pour rejoindre le lieu du deuxième et dernier match amical programmé durant ce stage et qui commencera à 16 heures.