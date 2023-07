La ferveur monte à Sclessin : déjà 18.000 abonnements vendus !

Lors de la campagne 2022-2023, les Standardmen se sont réconciliés avec leurs fans après une saison 2021-2022 catastrophique. Sclessin a d’ailleurs affiché sold out à plusieurs reprises avec des ambiances phénoménales comme lors du Clasico ou encore du choc wallon. Les playoffs 2 loupés et le départ de Ronny Deila ont un peu entravé la belle dynamique en mai dernier. Mais depuis l’arrivée de Carl Hoefkens et son adjoint Yaya Touré, tout comme le retour de l’enfant du club, Zinho Vanheusden, ont contribué à tourner la page et l’engouement est à nouveau là.

L'ambiance a souvent été exceptionnelle la saison dernière à Sclessin.

Les abonnés de la saison précédente avaient une priorité pour reconduire leur précieux sésame jusqu’au 8 juillet dernier. En cette fin de semaine, la barre des 18.000 abonnés a été dépassée. Il sera encore possible d’obtenir un abonnement jusqu’à la fin du mois d'août.

”On a hâte de retrouver Sclessin. Cette saison, nos fans peuvent attendre beaucoup de divertissement”, a prévenu Marlon Fossey. De quoi encore booster la campagne d’abonnements des Rouches.