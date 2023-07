Marlon Fossey se livre pendant le stage du Standard: “En me recrutant, le club a fait un pari, je veux lui prouver que j’en valais la peine” (VIDÉO)

Marlon, comme en atteste votre prestation contre l’AZ, vous semblez bien en jambe.

”Je me sens très bien, j’ai eu une petite blessure lors du premier match, mais c’est déjà de l’histoire ancienne. J’ai hâte que l’on monte en intensité avec le prochain match.”

Avec l’arrivée de Carl Hoefkens, vous repassez à une défense à quatre. Mercredi, vous avez été plutôt à l’aise et très offensif.

”Ce système nous donne plus d’options offensives. C’est plaisant. Combiner sur le flanc avec Aaron et William, des gars avec qui j’ai beaucoup joué la saison dernière, surtout William, cela me facilite la tâche. Quand William a la balle, il sait où j’aime être et vice versa. Nous avons une bonne connexion, pareil avec Aron. Les mouvements se font naturellement. Défensivement, je ne peux pas être aussi agressif dans mon jeu que dans un système à trois ou à cinq défenseurs. Il faut que je sois un peu plus prudent, plus mesuré dans mes débordements, mais c’est OK.”

Ronny Deila disait de vous la saison dernière que vous deviez améliorer vos centres. On vous voit souvent les répéter durant ce stage.

”La saison dernière j’ai davantage marqué (4 buts) que délivré d’assists (un seul). J’ai souvent été en mesure de faire une passe décisive la saison dernière, mais je devais surtout améliorer mon dernier geste et j’y travaille dur. Je serai plus précis cette saison d’autant que maintenant, je connais mieux les mouvements de mes équipiers.”

Comment cela se passe avec Carl Hoefkens et sa méthodologie ?

”Il correspond à l’ADN du Standard tel que je le connais en termes d’agressivité, de jeu offensif et attrayant. Si nous jouons à notre meilleur niveau et que toutes les connexions sont établies, je pense que les fans peuvent s’attendre à beaucoup de spectacle cette saison. C’est ce qu’ils veulent, être divertis. Et j’espère qu’en plus de cela, nous gagnerons beaucoup de matchs. Pour en revenir au coach, tous les joueurs l’apprécient.”

Gilles Dewaele revient de blessure, il vous poussera aussi à ne pas vous reposer sur vos acquis.

”Je ne suis pas du genre à prendre mon statut pour acquis. Je sais qu’il y a un autre latéral droit dans la maison qui n’attend qu’une chose, comme moi : jouer. C’est pourquoi j’entame chaque match en me disant que c’est mon dernier. Cela me permet d’être toujours en éveil. C’est ce que les blessures m’ont appris par le passé. J’apprécie chaque moment sur le terrain, et pas uniquement en match.”

Ce sont aussi les pépins physiques qui vous ont poussé à devenir vegan ?

”Durant le confinement, je m’y suis intéressé. J’ai testé et j’avais l’impression d’avoir plus d’énergie, de récupérer plus vite et j’ai commencé à faire des recherches à ce sujet. Je crois aussi beaucoup à l’éthique qui entoure le véganisme et j’ai décidé de m’y tenir. Je dois dire que le club m’aide beaucoup vu que j’ai toujours des repas différents des autres.”

Dans votre jeunesse, vous avez pratiqué énormément de sports différents. En quoi cela vous aide aujourd’hui en tant que footballeur ?

”Quand on était petit avec mes frères et sœurs, on faisait beaucoup de sport pendant que notre mère, avec qui nous vivions, était au travail. Elle bossait vraiment dur pour nous. Ce n’était pas dans son intention que nous devenions sportifs de haut niveau. J’ai fait du basket, du baseball, de la gymnastique et cela m’a aidé à devenir le joueur que je suis. La gymnastique m’a donné la capacité de pouvoir bien manipuler mon corps et cela fait de moi un footballeur différent. Quand vous grandissez et que vous n’êtes pas concentré sur un seul sport, cela vous enlève un peu de pression. Je n’ai pas eu cette obligation de réussir dans le football que beaucoup de jeunes peuvent ressentir très tôt.”

Marlon Fossey se rappelle aux bons souvenirs de son passé de gymnaste lorsqu'il inscrit un but.

C’est à 12 ans que votre vie change lorsque Malcolm Elias vous découvre sur l’île de Jersey et vous amène à Fulham.

”Il a changé l’orientation de ma vie. À partir d’un certain âge, la différence de niveau entre les joueurs qui évoluent à Jersey et ceux qui sont dans des académies en Angleterre est trop grande et il m’a permis de franchir le cap.”

Il dit de vous que vous avez les capacités pour devenir le nouveau Trent Alexander-Arnold.

”C’est un beau compliment. Je n’ai pas vraiment de modèle, mais je veux juste repousser mes limites et voir quel niveau je peux atteindre.”

Revenons au Standard, vous avez prolongé votre contrat jusqu’en 2027 lors de votre première saison au club, c’est assez rare.

”C’était un moment de fierté pour moi. En fait, quand j’y repense, le club ne prenait pas beaucoup de risques en me recrutant, j’étais plus un pari compte tenu du fait que je n’avais pas encore beaucoup de matchs professionnels à mon actif avant d’arriver au Standard. Cela ne pouvait qu’être mieux ici. Je suis donc arrivé avec la rage au ventre pour montrer aux dirigeants que je valais le risque. C’était donc une immense satisfaction de voir que mon travail a payé. Je ne pouvais qu’accepter ce nouveau contrat. Il n’y a rien de négatif à dire sur mon aventure liégeoise. J’aime la ville, j’aime l’équipe, les supporters et je me réjouis que la saison recommence.”

Vous êtes justement un des chouchous des supporters. La connexion avec les fans est importante à vos yeux ?

”Oui bien sûr et c’est principalement pour cela que j’ai voulu apprendre le français le plus rapidement possible pour pouvoir me mêler aux fans. L’énergie qu’ils nous donnent est incroyable et j’ai hâte de les retrouver lors du match contre l’Union.”

Vous continuez à vous asseoir dans les cafés liégeois pour écouter les gens parler français ?

”Oui j’essaie encore. J’ai des équipiers qui me conseillent aussi des séries sur Netflix en français. J’écoute aussi de la musique en français. C’est une forme de respect pour moi. Je ne veux pas tout le temps demander aux gens, quand je vais faire mes courses par exemple : parlez-vous français ?”

Selon vous, quelles sont les ambitions du Standard ?

”Les playoffs 1 évidemment. On a eu un avant-goût avec les playoffs de la saison dernière mais on en veut plus. Le format de la compétition cette saison nous donnera plus de chances d’y parvenir. C’est le minimum que le club puisse viser. On a donné de l’espoir à nos fans la saison dernière et on en veut plus pour eux.”

Nous ne pouvions pas terminer cet entretien sans évoquer votre imposante chevelure. Il paraît que vous refusez d’y toucher, qu’est-ce qui pourrait vous faire changer d’avis ?

”Question difficile… Si je dois choisir entre ne plus jamais jouer au foot ou couper mes cheveux, alors oui, je pourrais l’envisager.” (rires)