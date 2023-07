Le Norvégien a été l'un des hommes du match avec Issac Price. Le capitaine s'est arraché sur tous les ballons tandis que le nord-irlandais a fait parler son jeu long et sa belle frappe de balle.

Le programme pour les Rouches ce samedi soir, c'est un barbecue dans un hôtel avant une soirée plus musicale et un retour sur Liège ce dimanche (départ 9h). Les Liegeois seront libérés à leur retour et attendu mardi prochain pour la reprise des entraînements. Jeudi (18h) ils disputeront un dernier match, à Sclessin cette fois, contre le Hertha Berlin.