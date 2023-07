Le Standard en stage : Fergal Harkin évoque le mercato : “Il y aura encore des transferts… mais nous devons être intelligents dans nos dépenses”

Son été 2023 différent de celui de 2022

”Seul le départ du coach n’était pas planifié”

L’été 2023 est totalement différent de celui de la saison dernière pour Harkin. Au cœur du groupe liégeois aujourd’hui, il était encore bloqué par son préavis au City Football Group l’année dernière et n’était arrivé à Sclessin qu’au début du mois d’août. “Tout est différent. Maintenant, j’ai le temps de tout planifier, d’être au plus près de l’équipe, de voir comment elle se développe. Je peux voir tout ce qui se passe et tout ce dont nous avons besoin en cette période de mercato. Cela nous a permis d’attirer cinq joueurs avant de partir en stage, ce qui était notre but. Je voulais avoir des joueurs le plus vite possible pour le coach mais aussi pour les joueurs, afin qu’ils voient que nous progressons et que nous allons de l’avant. Je fais tout ce que je n’ai pas pu faire la saison dernière.”

En mai dernier, c’est un peu le ciel qui est tombé sur la tête des Rouches avec le départ de Ronny Deila et les playoffs manqués qui ont précédé les départs de joueurs clés comme Dussenne, Cimirot, Alzate et Zinckernagel. “Je n’étais pas inquiet, assure l’Irlandais. Les situations des joueurs que vous mentionnez étaient claires. Seule celle du coach n’était pas prévue mais une fois digérée, je savais que j’avais plusieurs semaines devant moi pour faire le meilleur choix. Pour ce qui est du mercato, nous étions déjà en discussion avec plusieurs joueurs. Le plus important était d’amener un coach qui adhérait à notre style de jeu et nous l’avons fait avec Carl.”

Sa relation avec Carl Hoefkens

”Il fait exactement ce que j’attendais de lui”

Après avoir discuté avec plusieurs coachs, Harkin a porté son choix sur Carl Hoefkens. “Carl fait exactement ce que j’attendais de lui. J’apprécie ce que je vois jusqu’à présent, commente-t-il. Il est très clair sur la façon dont il veut jouer. Sa communication avec les joueurs et le personnel est excellente et il continue à créer un très bon environnement. Et vous avez pu le constater, l’atmosphère dans le groupe est excellente. C’est exactement ce que nous voulons. Les joueurs comprennent ses principes et commencent à jouer comme nous le voulons.”

Fergal Harkin et Carl Hoefkens échangent sans cesse sur les profils de joueurs souhaités par le Standard. ©Ses

Les deux hommes entretiennent une bonne relation. “Nous parlons tout le temps. C’était vraiment important pour moi d’avoir une excellente connexion avec mon coach. Nous n’avons pas toujours été d’accord sur certains profils (NdlR : comme Olaigbe) et c’est une bonne chose. Ces débats sains ne peuvent qu’aider le club. Je peux lui parler d’un joueur le soir et je peux être certain qu’il travaillera sur son profil durant la nuit et que le lendemain matin, il me parlera en détail de ce joueur.”

Ses attentes pour le mercato

”Idéalement, un renfort dans chaque ligne”

Au printemps dernier, Harkin a rencontré les supporters, précisant vouloir cette saison 15 à 20 titulaires potentiels contre 12 ou 13. “Je parlerais plutôt de 17 ou 18 titulaires en puissance. Cela laisse aussi la place à cinq ou six joueurs de notre centre de formation. Il faut qu’ils aient l’opportunité de s’entraîner, de se développer et de s’améliorer. Avec un tel équilibre dans l’équipe, il y aura toujours une chance durant la saison pour ces jeunes. Si on ne leur donne pas, on a tout aussi bien fait de fermer le SL16 Football Campus. Je ne dis pas qu’ils auront du temps de jeu garanti mais avec un effectif plus réduit, ils auront des opportunités tant qu’ils continuent à progresser à l’entraînement.”

Fergal Harkin ne veut pas fermer la porte aux jeunes talents comme Sacha Bansé, Matthieu Epolo ou encore Ibe Hautekiet. ©SES

Jusqu’à présent, le Standard a attiré cinq renforts (Price, O’Neill, Mundle, Vanheusden et Kawabe) mais il y aura encore du mouvement. “Je suis satisfait des joueurs que nous avons recrutés, mais je sais que l’équipe a toujours besoin de renfort. Le mercato n’est clairement pas terminé.” La direction rouche cherche encore un joueur dans chaque ligne. “Vous avez raison. Idéalement, nous aimerons avoir un élément offensif, un médian et un défenseur en plus. Mais nous devons également gérer le budget et la taille de l’effectif. Il reste encore sept semaines de mercato et personne ne veut, à ce moment-ci, se presser.”

guillement "Si nous recrutons un défenseur, ce sera un joueur au physique imposant."

Que ce soit dans le milieu du jeu ou en défense centrale, le Standard manque de taille. “Nous en sommes conscients et si nous attirons un défenseur central, il devra être imposant physiquement et bon dans les airs.” Mais la denrée rare est recherchée en attaque, un dossier prioritaire. “L’aurons-nous avant le début du championnat ? Je ne suis pas sûr. Mais ce qui nous a clairement manqué la saison dernière, ce sont des buts et on doit avoir un joueur offensif supplémentaire capable de nous les apporter.” Un joueur comme Aiyegun Tosin que le Standard a tenté de recruter l’hiver dernier ? “Il est sur notre liste mais il y a beaucoup de clubs intéressés.”

Prêté la saison dernière, Philip Zinckernagel n’a pas caché son envie de rester au Standard. Mais à cette heure, un retour n’est pas envisagé. “On est toujours en contact avec lui et son agent. On verra si l’opportunité se présente.”

guillement "Nous n'avons reçu aucune offre pour un de nos joueurs."

Du mouvement, il pourrait aussi y en avoir en transfert sortant. Arnaud Bodart dispose d’un accord pour partir cet été. “Mais pour le moment, nous n’avons reçu aucune offre pour l’un de nos joueurs”, insiste Harkin. Mais le Standard est-il en mesure de refuser une offre si elle se présente, comme pour Marlon Fossey par exemple ? “Oui, si cela ne nous convient pas, on pourra dire non.” Des joueurs comme Stipe Perica ou Osher Davida, eux, pourraient s’en aller. “Ils savent qu’ils n’ont pas répondu aux attentes la saison dernière, mais ils sont toujours nos joueurs et on espère qu’ils pourront revenir à un meilleur niveau.”

Arnaud Bodart aimerait faire un pas en avant dans sa carrière. ©SES

Son avis sur le budget limité

”Je dois toujours faire attention à la manière dont nous dépensons notre argent”

Le budget alloué aux transferts par 777 Partners est loin d’être extensible. “C’est difficile à gérer, reconnaît Harkin. Mais nous avons toujours su qu’il s’agissait d’un plan triennal pour mettre le club sur la bonne voie sportive, mais aussi pour assurer sa sécurité financière. Nous nous sommes améliorés par rapport à l’année dernière et nous disposons donc de plus de ressources cette année, mais je dois toujours faire attention à la manière dont nous dépensons notre argent.”

Lorsque nous lui demandons ce que lui inspire l’information sortie cette semaine et faisant état de la recherche d’investisseurs à hauteur de 200M € de la part de 777 Partners pour son business dans le football, l’Irlandais affiche un sourire pincé. “J’espère qu’une partie de cet argent sera disponible pour nous le Standard et que nous pourrons faire progresser l’équipe encore davantage.”

Le CEO du Football Group de 777 Partners, Don Dransfield, a récemment précisé que les Américains étaient occupés à restabiliser le club financièrement. ©SES

Ces derniers mois, le directeur du foot rouche a demandé à ses propriétaires, qui lui ont fixé comme objectif d’être européen chaque année, plus d’investissements. “Mon travail consiste toujours à en demander plus aux joueurs, au personnel et aux propriétaires, reconnaît-il. Mais je comprends aussi leur position et ils ont dit dans des interviews précédentes qu’ils ont investi beaucoup d’argent dans ce club. Malheureusement, c’était surtout pour éponger les dettes. Nous ne sommes donc pas exactement là où nous voudrions être à cause de ça. J’aimerais qu’ils soient en mesure d’investir davantage pour que nous puissions progresser plus rapidement. Mais pour l’instant, nous devons être très malins et intelligents dans ce que nous faisons.”

"On doit mieux vendre nos joueurs et jouer l'Europe pourra nous y aider."

Pour trouver des ressources financières plus importantes, il faudra aussi mieux vendre. “C’est le modèle belge qui veut cela, ce n’est pas uniquement propre au Standard. Vous me parlez de Verbruggen ou Sylla qui rapportent 20 millions à Anderlecht et à Bruges. Mais ces joueurs ont bien presté en Europe la saison dernière. Un retour sur la scène européenne doit nous permettre d’obtenir de meilleures rentrées financières. C’est un peu comme le problème de l’œuf et la poule. On veut investir pour aller en Europe afin que cette dernière nous permette d’investir.”

L’Europe, elle passera par les playoffs 1 qui ont été définis comme l’objectif principal. “On veut jouer l’Europe. C’est clairement le vrai objectif.” Cet objectif, le Standard tentera de l’atteindre avec un nouveau capitaine, Aron Donnum. “Il le mérite clairement. Il a tellement évolué depuis son arrivée et c’est un réel leader. Maintenant qu’il est capitaine, il veut montrer l’exemple.”