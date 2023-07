Le Standard en stage: voici le plan alimentaire des Rouches durant la présaison

Après avoir équipé les joueurs de leur balise GPS, Renaat Philippaerts peut suivre l'évolution de leurs efforts tout au long de la séance. ©SES

En plus de la présence de Fergal Harkin, qui a été présent tout le séjour, en tout, équipe communication comprise, ce sont pas moins de 24 personnes qui ont gravité autour de l’équipe pro des Rouches durant ce stage estival. Un aspect primordial de ce dernier a sans conteste été la nutrition des 28 joueurs. Mais justement, que mange un footballeur durant la présaison ? Nous avons posé la question à l’un des coachs physiques des Liégeois, Léo Djaoui.

Plus de dépenses énergétiques en présaison

Avec deux séances par jour au programme, sauf les jours de match, les Standardmen ont bien bossé aux Pays-Bas que ce soit tactiquement, avec des séances axées sur le pressing offensif, notamment, ou même physiquement. Toute cette charge de travail a un impact sur la nutrition des joueurs. “La différence entre la présaison et la période de compétition c’est qu’il y a plus d’entraînements, une plus grosse charge de travail et donc une dépense énergétique plus importante”, fait remarquer le préparateur physique français.

Durant le stage, le staff profite de la présence continue des joueurs pour être aux petits soins avec eux. “Ce qui importe le plus, dans un stage où ils sont 24h/24 avec nous, c’est de leur offrir un maximum de temps de restauration. Ils ont le déjeuner, le dîner et le souper mais aussi deux snacks aux alentours de 16h et 21h30 pour éviter toute fringale et avoir les apports glucidiques nécessaires, le côté fuel du moteur et les apports protéiques qui vont aider à réparer les dommages induits par la charge de travail.”

guillement Léo Djaoui: "En stage, ils ont deux snacks supplémentaires à 16h et 21h30 pour les apports glucidiques et protéiques."

Léo Djaoui et Renaat Philippaerts en pleine concertation durant une des séances d'entraînement. ©SES

Tout est préparé en amont avec l’hôtel

Avant que les joueurs ne posent leurs valises dans leur hôtel néerlandais, le staff technique s’est assuré que tout soit mis en place en termes de nutrition pour que toutes les demandes soient satisfaites. “Cela se prépare à l’avance. On est déjà dans un hôtel qui a l’habitude de recevoir des équipes de foot en stage mais on envoie toujours nos recommandations. Par exemple, on va demander d’avoir deux sortes de féculents différents sur un repas (pâtes et riz, pommes de terre, patates douces) pour qu’il y ait toujours du choix. Il faut qu’il y ait aussi du poisson et de la viande et un salade bar fourni”, assure Léo Djaoui.

Les repas sont méticuleusement préparés à l'avance et communiqués au staff de l'hôtel dans lequel séjournent les Rouches.

Comme c’est le cas dans chaque vestiaire au monde, certains joueurs ont des demandes plus spécifiques compte tenu de leur régime alimentaire ou de leur religion. “On formule également des demandes plus individualisées pour des joueurs qui sont vegans (comme Fossey), intolérants ou allergiques à certaines choses comme le gluten ou de la viande halal pour les musulmans. Cela se règle donc en amont via échange de mails mais c’est aussi le cas en pleine saison lors des déplacements.”

Le menu type des Rouches

On l’aura compris, durant la préparation, les joueurs doivent souvent s’alimenter pour éviter la baisse de régime. Cela commence donc par un petit-déjeuner varié. “Ils doivent avoir des protéines et ce qui marche le mieux, ce sont les œufs, dur, au plat, brouillés ou en omelettes”, précise le préparateur physique.

Voici le menu type d'un repas proposé aux joueurs de Carl Hoefkens durant le stage estival.

”En boissons, ils ont accès au café, thé, de l’eau, des jus de fruits. Il est primordial de prévenir une déshydratation qui va sans doute arriver plus tard dans la journée avec les séances d’entraînement. Il faut aussi un apport glucidique via des pancakes, différentes variétés de pain associés à du miel, beurre et confiture sans oublier les fruits et yaourt.”

À midi, les Standardmen ont systématiquement droit à un menu chaud. “Avec les différentes sortes de féculents et de protéines.” Pour le repas du soir, c’est l’occasion d’effectuer des petits ajustements personnalisés. “Le soir, ça sera sensiblement pareil qu’à midi mais il y aura aussi des régulations individuelles. À ce moment de la saison, c’est une période durant laquelle les joueurs cherchent leur poids de forme. Certains ont besoin de perdre de poids ou de réduire leur masse grasse et pour eux, ce sera le soir qu’on va adapter leur assiette.”

guillement Léo Djaoui: "A cette période de la saison, les joueurs cherchent leur poids de forme et on adapte donc leur programme en fonction."

Parfois, le staff autorise quelques écarts… contrôlés aux joueurs. “On anticipe toujours les demandes avec un repas plus sympa de temps en temps (comme un barbecue), pas chaque semaine. Les joueurs aiment bien avoir des boissons sucrées.”