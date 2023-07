Carl Hoefkens dresse le bilan du stage : “Tout le monde peut être fier du travail accompli, les joueurs comprennent de mieux en mieux mes demandes”

Un jeu offensif basé sur un pressing haut

Le nouveau T1 des Liégeois avait annoncé la couleur dès son arrivée : “je veux jouer un football dominant qui plaira aux fans.” Avant de partir en stage, l’ancien brugeois avait insisté sur la nécessité de travailler l’animation offensive aux Pays-Bas. Est-il satisfait de ce qu’il a vu ? “Je n’ai pas tout vu mais tout de même beaucoup de choses dont on parle depuis le début. À savoir, si on est dans le bloc on doit être agressif, si on peut presser haut on doit le faire. Ça, je l’ai vu. On a beaucoup travaillé l’animation offensive mais on peut encore progresser. Avant d’arriver dans la surface adverse, on a réalisé de belles combinaisons. Pour le moment, on est là où on espérait être à ce niveau. Les joueurs avancent pas à pas et comprennent de mieux en mieux ce que je leur demande.”

Carl Hoefkens est satisfait de ce qu'il a vu durant la semaine néerlandaise. ©SES

Durant ces sept jours de vie commune chez nos voisins, Hoefkens a beaucoup insisté sur le pressing offensif. “Quand on perd le ballon, je demande qu’on le récupère assez vite. Face à Sittard, 95 % des ballons perdus ont été récupérés dans cinq à dix secondes. On a trouvé les hommes libres dans le milieu. Les médians étaient très bien positionnés.”

Et Hoefkens de pointer un axe de progression chez ses hommes. “Ils doivent mieux communiquer entre eux et en demander plus l’un de l’autre. Je n’attends pas qu’ils soient des amis sur le terrain mais des guerriers pour obtenir le meilleur résultat.”

Un 11 de base qui se précise

À Hoenderloo, les Standardmen ont continué à travailler leur 4-3-3. Clairement, une tendance s’est dégagée. Arnaud Bodart sera le numéro 1 et ce, malgré son envie de passer un cap dans sa carrière cet été. Hoefkens a directement eu une discussion avec lui à son retour de vacances. Le Liégeois a précisé avoir envie d’évoluer tout en assurant que tant qu’il portera le maillot rouche, il se donnera à 200 %. Le T1, lui, a exprimé sa volonté de le convaincre de rester encore un peu à Sclessin.

Arnaud Bodart s'est mis en évidence en arrêtant un penalty contre l'AZ Alkmaar. ©SES

À gauche de la défense, Barrett Laursen reçoit une nouvelle chance après une première saison au club compliquée par les problèmes personnels. “Barrett a eu énormément de soucis l’an dernier. Il a tout de même joué en Bundesliga à un bon niveau et il a une attitude exemplaire. Nous avons confiance en lui”, nous a précisé Fergal Hakrin. Durant le match contre le Fortuna Sittard, Hoefkens a souvent exhorté le Danois à fermer les lignes de passe, ce qu’il ne faisait pas suffisamment à son goût. En défense centrale, la paire Bokadi-Vanheusden s’impose tandis que le tandem Ngoy-Hautekiet répondait également à l’attente lorsqu’on faisait appel à lui. Défenseur central, c’est à droite que Lucas Noubi a toujours été aligné par Carl Hoefkens apportant, lui aussi, satisfaction.

De retour à Sclessin après des saisons perturbées par les blessures, Zinho Vanheusden a rassuré tout le monde sur son état physique montrant beaucoup d’engagement. Avec ses montées en ligne balle au pied, il sait casser des lignes et amener le surnombre.

HORST, NETHERLANDS - JULY 15 : Vanheusden Zinho defender of Standard Liege during the friendly match between Fortuna Sittard and Standard de Liège during the 2023-2024 pre saison summer stage of Standard de Liege on July 15, 2023 in Horst, Netherlands, 15/07/2023 ( Photo by Sebastien Smets / Photonews ©SES

Dans l’entrejeu, le trio O’Neill, Price, Balikwisha, qui retrouve une position axiale, est prometteur. Offensivement, Mundle et Donnum arpenteront les flancs et tenteront d’alimenter Noah Ohio, très en forme face à l’AZ Alkmaar avec son triplé mais qui a parfois pêché dans le positionnement contre Sittard. “Sois plus actif Noah, surveille ta position”, lui lançait Hoefkens qui attendait que son attaquant ferme le jeu dans l’axe en perte de balle.

Donnum se révèle, Price fait l’unanimité

L’un des principaux enseignements de ce stage, c’est la désignation d’Aron Donnum en tant que nouveau capitaine des Rouches. “C’est un choix parfait. Il a le caractère pour emmener tout le monde dans son sillage. Son évolution depuis son arrivée est remarquable”, faisait remarquer Fergal Harkin. “Son attitude est remarquable, sur et en dehors du terrain”, concluait Carl Hoefkens.

Durant cette semaine néerlandaise, Aron Donnum, qui devrait prolonger son contrat d’un an, s’est révélé. Une phase de jeu résume l’état d’esprit du nouveau capitaine du Standard. Contre le Fortuna Sittard, après une semaine de stage intense, il s’arrache, à la 86e, pour tackler un adversaire à la ligne médiane et ainsi annihiler une reconversion offensive adverse. “Oh la la Aron”, s’écriait-on sur le banc liégeois. Buteur, sur un coup-franc chirurgical quelques minutes contre Sittard, il a également été passeur décisif contre l'AZ Alkmaar. Replacé à droite, le Norvégien est plus impliqué offensivement que la saison dernière. “Le départ de Ronny Deila pourra avoir un effet bénéfique sur mes prestations”, reconnaissait-il.

Aron Donnum congratulé après son coup-franc inscrit face au Fortuna Sittard. ©SES

Premier transfert du club cet été, Isaac Price, du haut de ses 19 ans a marqué des points. S’il va devoir s’habituer au caractère physique de notre compétition, il a un toucher de balle très intéressant surtout dans le jeu long. Price demande constamment le ballon et distribue le jeu. Face à Sittard, on a souvent entendu ces mots d’Hoefkens à son attention : “good Isaac, c’est toi qui donnes le tempo.”

Isaac Price aura été assez impressionnant dans son jeu de passe. ©SES

Le mentor liégeois se disait satisfait de ses prestations. “Il joue avec une maturité énorme. Il ne perd pas de ballon et son positionnement est toujours bon. C’est aussi grâce au travail de Aiden et Aron qui le mettent dans de bonnes conditions. C’est positif pour moi car cela veut dire que j’aurai du mal à prendre des décisions pour trouver la meilleure équipe.”

Tactiquement, il y a encore, et c’est bien normal, des ajustements à effectuer. “En première période contre Sittard, il était trop bas, je lui ai dit de remonter car je n’aime pas que les milieux viennent chercher le ballon dans les pieds des défenseurs. Car Zinho et Bope ont du foot dans les pieds. Isaac, lui, veut trop toucher le ballon.”

O’Neill et Mundle ont du potentiel, Bansé se met en évidence

Au rayon des satisfactions, on citera également Aiden O’Neill. Le style de jeu de l’international australien se rapproche de celui de Gojko Cimirot mais avec une dimension physique plus importante. Aux Pays-Bas, O’Neill a parcouru beaucoup de kilomètres et s’est montré adroit à la récupération. Tout comme O’Neill, Romaine Mundle doit se familiariser à son nouvel environnement.

L’ailier anglais de 20 ans est très prometteur. Il est monté en puissance durant le stage. Au plus les jours passaient, au plus il paraissait discipliné tactiquement avec un placement plus adéquat en perte de balle. En possession, il peut parfois être virevoltant avec des percées. Arrivé au club juste avant le départ en stage, Hayao Kawabe a impressionné durant les séances d’entraînement par sa justesse et la puissance de sa frappe. Face au Fortuna Sittard, il a disputé ses 45 premières minutes avec du déchet dans son passing dû au manque d’automatisme logique avec ses équipiers. “Il doit encore s’acclimater à l’équipe. Je suis content de sa mentalité, il est ouvert et veut travailler pour l’équipe. Il a une grande qualité balle au pied. Balikwisha, en première période, était également bon”, a précisé Hoefkens à l’issue du match.

Romaine Mundle a su, par moments, se montrer très virevoltant. ©SES

Enfin, des jeunes présents durant la semaine de stage (Dodeigne, Bansé, Berberi, Kuavita et Ziani), c’est assurément le milieu défensif, Sacha Bansé, qui a marqué le plus de points. À l’heure actuelle, il s’érige comme une option plus qu’intéressante en tant que back up en numéro 6. À 22 ans, l’ancien joueur de Gand ne devrait pas redescendre en U23. Carl Hoefkens a également apprécié la dernière prestation de Noah Dodeigne contre Sittard au poste de latéral gauche. “Je savais qu’il avait des qualités mais je n’étais pas satisfait en termes d’agressivité.”

Montés au jeu contre l’AZ Alkmaar, Denis Dragus et Osher Davida semblent, à ce moment, ne pas entrer dans les plans de Carl Hoefkens même s’ils auront encore leur chance d’ici la fin de la préparation.