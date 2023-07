Fossey 6 On l’a déjà connu plus précis dans ses gestes et ses passes. L’Américain a bien été cadenassé sur son flanc, il n’a pas pu apporter le surnombre sur le flanc comme il l’avait fait face à l’AZ Alkmaar durant le stage.

Bokadi 6 Le défenseur central s’est troué à une reprise en première période ce qui a amené une occasion allemande. Pour le reste, il a maîtrisé son sujet.

Vanheusden 6,5 Beaucoup d’activités pour le droitier replacé à gauche de l’axe central, il a touché un grand nombre de ballons et a fait jouer son sens de l’anticipation pour créer le surnombre en cassant une ligne.

Laursen 5,5 Le Danois a de la bonne volonté mais il y a encore trop de déchet dans son jeu à l’image de sa… mauvaise rentrée en première période.

O’Neill 6 Comme ce fut le cas durant le stage aux Pays-Bas, il s’est souvent rendu disponible mais on sent que les rouages avec ses équipiers ne sont pas encore suffisamment huilés. C’est lui qui perd le premier duel, de la tête, sur le corner qui amène le 0-1.

Price 6 Le jeune nord-irlandais a incontestablement du foot dans les pieds. Il prend des initiatives, active le pressing et dirige déjà le jeu des siens. C’est lui qui met Mundle sur orbite avant le quart d’heure. En perte de balle, il ne ménage pas non plus ses efforts.

Balikwisha 6 Au cœur du jeu, le technicien liégeois, qui doit évoluer en numéro 10, a été un peu frustré en première période de ne pas toucher assez de ballons. Il était plus en vue après le repos mais il doit encore trouver les bons automatismes avec ses nouveaux compères du milieu, Price et O’Neill.

Donnum 6 Le nouveau capitaine, qui arborait une coiffure en partie rouge ce vendredi, a offert un ballon de but à Ohio à la demi-heure mais le Néerlandais l’a galvaudé. Il a énormément communiqué durant toute la rencontre prenant son nouveau rôle au sérieux.

Ohio 5,5 Une frappe largement à côté à la 23e avant une tentative qui léchait le poteau droit du portier allemand sur un bon service de Donnum. Il n’a plus eu l’occasion de se montrer, remplacé à la pause.

Mundle 5,5 L’Anglais a clairement envie de bien faire les choses. Ses courses vers l’avant, balle au pied, ne sont cependant pas encore assez percutantes. À 20 ans, Mundle a évidemment tout à apprendre du monde professionnel.

Emond 5,5 Il a beaucoup travaillé en perte de balle revenant systématiquement donner un coup de main à son entrejeu. Malheureusement, c’est lui qui lâche le marquage de Kempf sur le 0-1. Il aura encore une belle opportunité en fin de match.