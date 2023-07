Standard: Laifis est revenu ce vendredi mais est toujours sur le départ

Mais en même temps, son agent et son frère s’activaient pour lui trouver un nouveau club. “Après sept ans, il est peut-être temps de passer à autre chose”, avait-il déclaré. Malheureusement, les offres n’affluaient pas, loin de là même. Plus les jours passaient, plus le dossier du défenseur s’enlisait. Si bien que la seule issue semblait être la rupture de contrat en quel cas le joueur devrait indemniser le club, autrement dit, racheter sa dernière année de contrat (à un peu plus d’un million d’euros).

Ce vendredi 21 juillet, il y a eu du nouveau puisque Kostas Laifis a effectué son grand retour au club. L’homme aux 256 matchs sous le maillot rouche, qui accuse forcément un certain retard dans sa préparation, a commencé ses tests physiques. Mais la situation ne change pas et Laifis est toujours sur le départ. C’est la volonté tant du club que du joueur. Reste à voir si cela se fera par le biais d’un transfert ou d’une rupture de contrat.