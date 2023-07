Les "cathos" du Standard contre les "laïcs" du FC Liège : une rivalité de plus d'un siècle

C’est l’histoire d’une rivalité de plus d’un siècle qui oppose le Standard de Liège et le FC Liège. Elle raconte une ville et traverse les époques.

"Cette rivalité, avant même la fondation des deux clubs, se retrouvait dans les soirées en ville où il pouvait y avoir de grosses tensions entre les élèves du collège Saint-Servais et ceux de l'Athénée royal de Liège, avec parfois des bagarres, illustre Julien Demolin, historien liégeois et auteur de Standard de Liège, l'histoire au-delà du mythe. Les élèves de l'Athénée arboraient des casquettes siglées A.R., ceux du Collège portaient les initiales S.S sur la leur. Ceux de l'Athénée étaient moqués et nommés les apprentis ramoneurs par ceux du Collège. Ceux du Collège étaient appelés les 'sales singes' par ceux de l'Athénée. La concurrence entre ces clubs de foot n'a en fait été que la prolongation de cette rivalité existante."

L’Empire britannique, première puissance mondiale, essaime alors ses ressortissants dans tous les pôles économiques. Comme ailleurs, ils importent à Liège, centre sidérurgique important, des activités sportives pratiquées outre-Manche par les fils de haute société. Les premiers clubs sont multisports. On y pratique le vélo, l’aviron, le tennis ou l’athlétisme.

C’est sous ce parrainage anglais que de très jeunes élèves (15 à 19 ans) de l’Athénée royal de Liège, déjà engagés l’été dans un club cycliste sur le vélodrome de la Boverie, cherchent une activité à pratiquer l’hiver. Le Foot-Ball Liège est ainsi fondé en 1892 par Robert Protin, futur champion du monde cycliste, le même jour, dit-on, que Liège-Bastogne-Liège, doyenne des courses cyclistes. Le Foot-Ball Liège sera le club sportif de l’enseignement de l’État, laïc.

Le matricule 4, plus vieux club wallon, connaît d’emblée la gloire en remportant le premier titre de champion de Belgique de l’histoire en 1896, et son troisième titre dès 1899.

Le Collège veut contester la suprématie des laïcs

Le Standard de Liège, est officiellement créé en 1898. Plusieurs jeunes du Collège Saint-Servais souhaitent ériger un club capable de contester la suprématie liégeoise. Le nom "Standard" serait un emprunt à un club parisien alors en vogue : le Standard Athletic Club, plus vieux club de France.

Durant ses dix premières années, l'ADN du Standard n'a encore rien de populaire. C'est un club bourgeois et universitaire, à l'identité catholique marquée. "Le FC est alors le club des élites libérales, et le Standard celui des élites catholiques, résume Pascal Delwit, politologue à l'ULB, et auteur d'un article scientifique sur les origines du football belge. Le foot est encore un sport urbain réservé aux fils de notables bourgeois et aristocrates. Les ouvriers n'ont pas les moyens d'y jouer car il faut tout payer. Ce n'est qu'au début XXe siècle que les classes moyennes vont accéder au football."

On commence alors à rémunérer les meilleurs joueurs, ouvrant ainsi la porte à l’arrivée d’éléments d’extraction plus modeste. Ils déblayent le terrain aux légendes qui arriveront plus tard, comme Denis Houf, l’idole Roger Claessen, dit Roger-la-Honte, Léon Semmeling ou Wilfried Van Moer pour le Standard, Louis Carré, Pol Anoul, Henri Depireux, Edhem Šljivo ou Jean-François De Sart pour le FC Liège.

À lire aussi

Une rivalité territoriale

Sur le plan sociologique, le chamboulement intervient au début du siècle passé pour le Standard. Le club migre vers le cœur d'un quartier ouvrier qui vit au rythme de la sidérurgie. "On constate un changement de profil parmi les supporters quand le club s'installe à Sclessin en 1907, souligne Julien Demolin. Le public devient plus jeune et passionné. Ce ne sont plus des spectateurs qui se contentent d'applaudir les belles actions. Ils veulent influer sur le résultat. Il y a alors des incidents rapportés par la presse. Des spectateurs vont invectiver les joueurs adverses, avec une corne de brume."

En 1921, le FC Liège s’installe dans son stade mythique de Rocourt. Ces stades impriment une profonde marque dans l’ADN des deux clubs.

La rivalité devient territoriale. Le FC reste le club du centre, du Liège d’avant la fusion des communes. Son public inclut plus de fonctionnaires et d’employés. Il séduit aussi des supporters issus d’un milieu plutôt agricole et rural, venus de la Basse-Meuse et de la Hesbaye.

Le Standard, l’étendard du bassin sidérurgique

Le Standard, fortement lié à l’emplacement de son stade, devient l’étendard du bassin sidérurgique (Tilleur, Seraing etc.). À partir de la première guerre mondiale, de plus en plus d’ouvriers garnissent les tribunes des "rouches", qui s’affirment comme le club populaire de Liège.

Le côté populaire de ses supporters influence d’ailleurs progressivement le Standard, qui s’éloigne du versant catholique et conservateur du Collège alors que le Football Club conserve, lui, un côté laïc légèrement plus marqué, un brin plus bourgeois.

Une évolution politique ? "Globalement, jusqu'en 1914, le parti ouvrier n'a pas de réflexion sur le sport , observe Pascal Delwit. L'occupation sportive, c'est la gymnastique et la course à pied. Mais lors de la grande grève de 1912, les syndicats organisent des matchs de foot, des courses à pied, etc. Progressivement, les leaders socialistes seront incorporés à la gestion du club ou des infrastructures. Un lien se tissera avec la FGTB, la CSC et les milieux métallurgistes."

Le soutien populaire du Standard se répand progressivement en Wallonie et au cœur des bastions ouvriers du Limbourg durant les années fastes - six titres entre 1958 et 1971.

L’horizon s’assombrit après l’affaire du match truqué contre Waterschei en 1982. Cet épisode ne sera toutefois que peu de chose comparé à la descente aux enfers qu’expérimente plus tard le rival liégeois…

Le traumatisme du Kinepolis

Nous sommes en 1997. Jean-Maurice Dehousse, bourgmestre de Liège, autorise la démolition d'un stade où le béton s'effrite. On veut y construire un complexe cinématographique. Dans une ambiance délétère, les supporters "sang et marine" dénoncent un coup de couteau dans le dos des autorités communales. Beaucoup de supporters, traumatisés, n'ont jamais pardonné. En plein milieu de la séance d'inauguration du Kinepolis, des fans liégeois crient "Allons Liedje".

Cela aurait pu être un chant du cygne. Mais non… Après 20 ans d’errance sans stade et une descente aux enfers jusqu’en quatrième division, le retour à Rocourt, quoique sur un autre site, amorce le début d’un renouveau. Le matricule 4, menacé de disparition en raison de difficultés financières, est sauvé par ses supporters. L’an prochain, le club retrouvera même la division 2. Dans l’intervalle, le Standard a évolué à un tout autre niveau. Malgré quelques exercices délicats, les "Rouches" peuvent s’appuyer sur des supporters qui passent pour les plus fervents du pays. Il se stabilise dans le haut du tableau national au début des années 2000, et met un terme en 2008 à 25 années de disette sans titre de champion.

"Liège attaquait, les pompiers mettaient la sirène"

La rivalité sportive autrefois exacerbée persiste, bien qu’atténuée et asymétrique.

Le Standard fait figure de club phare de la région. "Aujourd'hui, se passionner pour le défi identitaire du FC Liège, c'est un acte de résistance", écrit Bouli Lanners en préface de Club 1892, un livre sur le Football Club.

"Il y a au FC Liège une véritable haine du Standard, qui surpasse celle d'Anderlecht et de Charleroi. Au Standard, par contre, le FC Liège n'est plus vu comme un rival. Cela nous ferait même plaisir qu'ils remontent", souligne Julien Demolin.

"On n'a plus été rivaux depuis 40 ans, c'est vrai. Oui, Eric Deflandre et Danny Boffin, qui ont fait les deux clubs, étaient sifflés quand ils revenaient à Rocourt. Mais le supporter du FC Liège n'est pas belliqueux, ce que je ne dirais pas nécessairement de celui du Standard. Pour que ça reprenne vraiment, il faudrait qu'on se retrouve en division 1… Et que le Standard ne descende pas, lance, espiègle, Louis Maraite, président de l'ASBL La famille rouge et bleu. Dans les années cinquante, les meilleurs joueurs de Belgique étaient chez nous. Mais la rivalité avec le Standard a atteint son summum quand les deux équipes étaient en division 1. Le président Marchandise avait injecté de l'argent, acheté des joueurs et engagé Robert Waseige. Le club a même disputé le titre, vers la fin des années 80, début 90. On a joué en Coupe d'Europe contre la Juventus. Il y a parfois eu près de 50 000 personnes à Rocourt ! On garde des souvenirs magiques du stade. Quand Liège attaquait, les pompiers mettaient la sirène !"

Si les querelles de clochées persistent, la rivalité philosophique entre laïcs et chrétiens s'est évaporée. "En consultant les archives , l'identité catholique du Standard n'est jamais apparue avec une évidence claire, contrairement au Celtic Glasgow", souligne d'ailleurs Julien Demolin.

Des liens tenus persistent avec le Collège de Liège. D’anciens jeunes du Standard y ont suivi leur scolarité, comme Reginal Goreux ou Axel Witsel (2008 et 2009). Il est toutefois périlleux de catégoriser politiquement un public, au sens large.

Les clubs de supporters, en revanche, affichent la couleur. "Le Standard est plus à gauche, plus ouvrier que nous. Mais il ne faut pas généraliser, reprend Louis Maraite. La sociologie du FC Liège, c'est un supporter plus attaché à l'aspect patrimonial de Liège, à leur histoire. Les supporters ont payé pour qu'on garde le matricule."

Julien Demolin, historien et également grand fan du Standard, prolonge l'analyse : "Chez les supporters du Standard, du moins dans les groupes d'animation, on se situe très clairement à gauche (NdlR : des drapeaux du Che Guevara flottent en tribune). Il y a déjà eu des tifos contre le racisme et l'homophobie, ce qui n'est pas courant dans les stades. Les Ultras Inferno se définissent comme étant aussi à gauche, anti racistes et anti fascistes. On peut dire la même chose du Publik Hysterik. Le Hell Side, né dans les années 80, était par contre plus à droite. Mais il n'a plus pignon sur rue. Comme dans tous les Side, l'objectif était la confrontation physique avec les équipes adverses. Les hommes qui l'ont fondé ont grandi. Ils se sont rangés".