Standard : Les Rouches toujours en rodage à quelques jours de la reprise

Du renfort est plus que nécessaire

”Vous pouvez voir qu’à certaines positions, nous ne disposons que d’un joueur même si les jeunes font le boulot derrière.” Vendredi dernier, après le partage face au Hertha Berlin, Carl Hoefkens ne se voilait pas la face : son noyau doit encore être sérieusement renforcé pour répondre à l’ambition affichée par tout un club à savoir les playoffs 1. La priorité, depuis longtemps, se situe devant. Le Standard a cruellement besoin d’un vrai buteur. Perica absent (il ne reviendra qu’à la mi-août après avoir été opéré de l’épaule), Hoefkens ne compte qu’Ohio et Emond en ses rangs. Fergal Harkin cherche depuis un moment la perle rare et il a une cible précise en tête. Mais cela ne se fera pas sans délier les cordons de la bourse et on le sait, le portefeuille liégeois n’est pas très garni. “J’aimerais qu’on puisse investir davantage”, confessait le directeur du football liégeois durant le stage.

Noah Ohio ne peut pas encore supporter à lui tout seul tout le poids de l'attaque liégeoise. ©SES

Un autre poste prioritaire pour le club est celui de latéral gauche. Barrett Laursen reçoit une nouvelle chance après avoir mis ses problèmes familiaux de côté, mais le Danois ne répond pas pleinement aux attentes et il a clairement besoin de concurrence. Dans l’entrejeu, comme en défense centrale, de la taille et du physique sont espérés par le staff sportif. Sur le flanc depuis plus de sept mois, Gilles Dewaele a enfin effectué son retour à la compétition samedi dernier face au Red Star (1-4). Il s’agit clairement d’un renfort pour les Rouches.

Laifis entre Al-Jazira et l’Arabie saoudite

Comme nous l’indiquions dans notre édition de samedi dernier, Kostas Laifis a bien effectué son retour au club. Il a même assisté à la rencontre face aux Français du Red Star… vêtu du kit d’entraînement de la saison dernière. Même s’il a passé ses tests physiques et médicaux, le Chypriote, qui avait déserté depuis le mois de mai, ne restera pas au Standard. Il veut partir et le club souhaite aussi se délester de son gros salaire (1M €). À 30 ans, le défenseur central dispose de deux options : Al-Jazira (qui avait déjà recruté Milos Kosanovic en 2019) ainsi qu'un club saoudien. Le joueur et le club doivent trouver un terrain d’entente pour libérer le joueur que ce soit par le biais d’un transfert ou d’une rupture de contrat.

La dernière apparition de Kostas Laifis sous le maillot du Standard remontait déjà au 13 mai dernier face à Westerlo en Europe Playoffs.

Le club devra aussi trouver une solution pour Joachim Van Damme. À 32 ans, le médian axial sera en fin de contrat en fin de saison. Présent au club, où il affiche une bonne humeur permanente, il ne s’entraîne même pas avec le groupe, que ce soit l’équipe A ou même le SL16 FC, se contentant de faire du vélo et de la course.

Les nouveaux doivent encore trouver leurs marques

Arrivés rapidement, Isaac Price, Aiden O’Neill et Romaine Mundle ont participé à toute la préparation estivale (l’Australien est revenu un tout petit peu plus tard après ses obligations internationales). Le moins que l’on puisse dire, c’est que le premier cité est celui qui a le plus rapidement trouvé ses marques. Isaac Price a impressionné durant cette préparation. Aiden O’Neill, lui, n’est pas encore totalement adapté. Face au Hertha Berlin, l’Australien a montré de bonnes choses mais il est clairement en manque d’automatismes avec ses équipiers. Quant à Romaine Mundle, malgré d’évidentes qualités, il ne présente pas encore l’étoffe d’un titulaire indiscutable. C’est pourquoi le club cherche encore un ailier plus confirmé.

Isaac Price est la nouvelle recrue qui a le plus donné satisfaction durant cette préparation.

Recruté juste avant le stage, Hayao Kawabe aura, quant à lui, encore besoin de temps pour s’acclimater. Durant la semaine néerlandaise, il n’a eu que 45 minutes de temps de jeu contre le Fortuna Sittard. Vendredi dernier, il était touché à la cheville et n’a pu être aligné.