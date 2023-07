Les multiples vies de Carl Hoefkens (4/4) : à Bruges, un capitaine exemplaire, puis un formateur reconnu

On est à la mi-août 2009. Carl Hoefkens, sorti de l’anonymat au Lierse (1996-2001), qui a transité par Lommel (2001-03), a effectué une pige à Westerlo (7 matchs pour finir la saison 2002-03) puis s’est posé au Germinal Beerschot (2003-05), arrive d’Angleterre, où il a passé quatre saisons équitablement réparties entre Stoke City (D2) et West Bromwich.

En 2007, quand il avait été approché une première fois par le Club Bruges, Hoefkens avait préféré répondre favorablement à West Bromwich, avec l’ambition de découvrir la Premier League, donc. Il l’a découverte en 2008, n’a joué que dix matchs, n’a pu empêcher la relégation et a donc considéré la proposition brugeoise, deux ans plus tard.

Je le préférais comme défenseur central, pour sa capacité à organiser.

Quand il prend le train blauw en zwart en route, et dispute ses premiers matchs à la mi-septembre, il a passé un petit mois à l’entraînement, sous le regard d’Adrie Koster. L’entraîneur néerlandais fait un constat : “Carl était un bon arrière droit, mais je le préférais comme défenseur central, pour sa capacité à organiser la défense, à repositionner les joueurs devant lui.”

Il n’a pas perdu son sens du leadership en Angleterre, au contraire. Il s’est un peu plus affirmé encore et Koster en fait assez vite son capitaine. “Il était très important pour l’équipe, se souvient Koster. Il était d’abord un exemple sur le terrain, il donnait toujours le meilleur. Puis il a été un relais précieux pour moi sur le terrain.”

Koster, son exemple à suivre

L’entraîneur n’a pas beaucoup de discussions tactiques avec son capitaine, mais les deux hommes échangent régulièrement et Hoefkens a retenu, de Koster, son sens du management, qu’il a appliqué ensuite durant sa carrière naissante d’entraîneur. “J’ai toujours veillé à traiter les joueurs de la manière la plus honnête, explique Koster. Le plus important est d’être franc, de délivrer les messages de la bonne manière aux joueurs. Si j’ai pu apporter cela à Carl, tant mieux”, sourit le conseiller du conseil d’administration de l’Ajax.

Pour le technicien batave, qui a appris tardivement que son ancien joueur est devenu entraîneur du Standard, “il y a une forme de logique de voir Carl à ce poste. J’ai suivi d’assez loin ce qu’il a fait à Bruges, mais j’ai vu les résultats en Ligue des champions. Après, il y a des hauts et des bas”. Quand Hoefkens a été licencié, l’hiver dernier, Koster lui a d’ailleurs envoyé un message de soutien, preuve que le lien n’a jamais été totalement rompu.

J'ai dû lui expliquer qu'on ne comptait plus sur lui.

Il n’est pas certain que Juan Carlos Garrido a envoyé un message à Hoefkens. L’entraîneur espagnol est celui qui a déclassé le capitaine, en 2013. Le défenseur finit alors la saison sur le banc, ce qui ne lui était jamais arrivé, ou très rarement. Au bout de quatre saisons, et sans avoir gagné un trophée avec les Blauw en Zwart – “un regret”, avouera-t-il plus tard – , Hoefkens, en fin de contrat, est invité à se trouver un autre club.

C’est Philippe Clement qui a été le porteur de la mauvaise nouvelle, à l’époque. “J’étais l’adjoint de Garrido et je devais expliquer à Carl qu’on ne comptait plus sur lui. J’ai utilisé mon histoire personnelle, et la manière dont j’ai dû aussi quitter le Club (en 2009) pour lui faire passer le message.”

Cette discussion, sans que les deux hommes le sachent à l’époque, a été un tournant dans la relation nouée entre Clement et Hoefkens. Pendant que le premier apprenait son rôle d’adjoint, puis d’entraîneur, le deuxième finissait sa carrière de joueur au détour du Lierse, d’Ostende et de Gibraltar, avant de revenir à Bruges comme entraîneur des jeunes puis adjoint de… Clement.

Il a repéré le potentiel de De Keteleare comme élément offensif

Au début de l’année 2018, à son retour en Belgique après quelques années passées en Espagne à faire du crossfit notamment, Hoefkens devient scout pour Knokke, le club de la ville où il a élu domicile, désormais. Il n’y restera que six mois, le temps que Vincent Mannaert, le manager général du FC Bruges, lui propose un retour au Club.

Avec Philippe Clement, Carl Hoefkens a appris le métier dans l'ombre, en nouant des relations privilégiées avec les jeunes joueurs. ©

En collaboration avec Pascal De Maesschalck, directeur de la formation brugeoise, il va apprendre le métier, de formateur puis d’entraîneur, mais il étonne très vite. De Maesschalck dit d’ailleurs avoir été impressionné par le premier contact de Hoefkens avec les jeunes joueurs et leurs parents. “C’était une session d’information. Il était très à l’aise, et savait imposer sa vision. Il a rapidement noué une relation de confiance avec les parents, dont ceux de Loïs Openda.”

À Bruges, il est un des premiers entraîneurs à avoir repéré le talent de Charles De Ketelaere ou Ignace Van der Brempt. “Charles était un numéro 8 plutôt relayeur. Carl a très rapidement dit qu’il fallait le positionner en attaque. On était sceptique, mais il a vu juste. Carl voyait les choses plus vite.”

Il avait quelque chose en plus, dans sa relation avec les joueurs.

Quand il a débuté comme entraîneur, Hoefkens a-t-il repensé à Marcel Vets, son formateur au Lierse qui a été, de son propre aveu, “l’entraîneur le plus important de ma carrière”, pour sa manière de transmettre le savoir et la confiance ? Ce n’est pas impossible. La constante est, en revanche, son implication dans le travail.

”Carl était entraîneur comme il était joueur, se rappelle Philippe Clement. Il était toujours à fond, très engagé avec les joueurs, notamment les plus jeunes.” Entraîneur (assistant) en moins de 19 ans et en moins de 21 ans, Hoefkens a été “manager des talents” en même temps qu’il a été l’adjoint de Clement, de 2019 jusqu’à la fin de l’année 2021.

”Il travaillait beaucoup, il ne comptait pas ses heures, note Clement. Mais il avait surtout quelque chose en plus, dans sa relation avec les joueurs, dans sa manière de les motiver, d’en tirer le meilleur, surtout les plus jeunes.”

Seulement six mois comme entraîneur du Club, mais des soirées marquantes en C1

Hoefkens est un peu l’agent de liaison, entre l’équipe première et les Espoirs. “Après l’entraînement, il prenait certains joueurs à part pour les faire travailler de manière individuelle, précise Clement, qui rapporte des discussions intéressantes, après les sessions. J’ai toujours fonctionné de la même manière avec mes adjoints : je suis ouvert à la discussion, et Carl avait un point de vue intéressant.”

Gagneur dans l’âme, Hoefkens ne laissait rien passer, ce qui fait sourire Clement, quelques années plus tard. “On avait des terrains de padel au centre d’entraînement de Bruges. On a joué quelques parties avec les autres membres du staff, et je peux vous dire que Carl était très, très, très motivé (sourire).” L’anecdote traduit, selon Clement, l’ambition de l’entraîneur. “Il veut tout faire à 200 %.”

Et pas question, pour l’ambitieux, de s’excuser quand il prend en charge le Cub Bruges, au début de la saison passée. On connaît le début, les victoires marquantes en Ligue des champions, et la fin, un licenciement sur fond de désaccord au sein de la direction entre Bart Verhaeghe, le président, et Vincent Mannaert, le directeur général.

De Maesschalck : “Carl demandait d’accepter l’erreur”

Pascal De Maesschalck est l’ancien directeur du centre de formation du Club Bruges. Désormais coordinateur des jeunes à Monaco, le Belge revient sur les années de formateur de Carl Hoefkens dans la Venise du Nord.

Pascal De Maesschalck est l'ancien directeur du centre de formation du Club Bruges. ©

Monsieur De Maesschalck, quel souvenir vous revient de votre première rencontre avec Carl Hoefkens ?

C’est Vincent (Mannaert, le directeur général du Club Bruges) qui avait été mis au courant que Carl était de retour en Belgique (NdlR : il était scout pour Knokke). Il m’a dit d’aller le voir, pour discuter dans un premier temps, et voir ensuite si son profil pouvait être intéressant pour le centre de formation. Notre première conversation a duré quelques heures et la première chose qui m’a frappé, c’était sa manière d’envisager la gestion des jeunes joueurs.

C’est-à-dire ?

Il arrivait à mieux comprendre les jeunes, à accepter leurs erreurs. Il avait une communication à un autre niveau, en respectant les valeurs du club. Il autorisait la casquette, par exemple, mais il fallait être irréprochable dans le comportement. Certaines équipes, chez les plus jeunes, ont un côté très scolaire. Carl demandait d’ouvrir, d’accepter l’erreur, de sortir du cadre. Il n’aime pas la restriction. Il disait : il faut laisser faire l’action, quitte à perdre. Cela permettra de gagner plus tard.

Comment a-t-il évolué au Club ?

Il a été très vite présent dans toute l’académie, avec les équipes U11, U13, U15. Il connaissait quasiment tous les joueurs, il prenait part aux réunions. Il avait cette capacité à comprendre les jeunes. Tactiquement, il a aussi été précieux pour le centre de formation. Très vite, le rôle de manager des talents a été créé pour lui. Ensuite, il a pris en charge l’équipe Espoirs, en gardant son statut de manager de talent. Puis un jour, alors que j’étais en tournoi en Suède, Philippe (Clement) m’a appelé pour me demander ce que je pensais de faire passer Carl comme adjoint dans son staff. Un formateur veut devenir un entraîneur, souvent, et pour Carl c’était la suite logique.

