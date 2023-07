Lise Musique a été titulaire lundi à l’Euro WU19 avec les Red Flames : “Une expérience magique”

"C'est vrai que c’était assez fantastique avec cinq buts en 25 minutes, sourit, avec les yeux un peu rougis par les pleurs, la keeper du Standard Femina, titularisée pour ce troisième match. Il y a eu du suspense jusqu’au bout. On a su mieux trouver les espaces en deuxième période, ce qu’on n’avait pas réussi à faire en première. Les vidéos montrées à la pause nous ont aidées.”

Sur l’ensemble du tournoi, la Belgique a encaissé huit buts. Beaucoup trop que pour revendiquer une place dans le dernier carré. “C’est souvent d’erreurs collectives qui ont permis à l’adversaire de marquer. Il faut aller de l’avant, s’encourage la n°12 des Red Flames U19 qui a malheureusement offert un but à l’adversaire sur une mauvaise relance, ce qui avait déjà été le cas par Covent les deux premiers matchs. D’un point de vue personnel, je ne suis pas satisfaite de mon match même si les commentaires venant de mon entourage étaient plus positifs. Je vais en tout cas continuer à travailler et j’espère avoir des résultats par la suite.”

Malheureusement, ce partage n’était pas suffisant pour poursuivre l’aventure. Une déception pour les jeunes Red Flames, où l’on retrouvait quatre autres Liégeoises (Nadège Francois, Loredana Humartus, Enora Matte, Anisa Ademi), qui ont proposé un jeu séduisant durant l’Euro. “On sent effectivement la déception quand on voit le beau jeu qu’on a proposé. Contre l’Allemagne aussi. C’est dommage de ne pas avoir été récompensée.”

Elle retourne au Standard

U19 première année, Lise Musique continuera l’aventure avec ce groupe ces prochaines semaines. Cette titularisation lui a, en tout cas, ouvert l’appétit, elle qui avait dû encourager Covent depuis le banc. “C’est une expérience magique pour moi, s’enthousiasme la joueuse de 18 ans. Je prends toutes les opportunités qui se présentent à moi. Je sors grandie de ce tournoi et de cette expérience. Je constate que j’ai évolué depuis le début de la préparation. J’espère continuer comme ça.”

Le tournoi européen terminé, Lise Musique retrouvera le Standard Femina pour une nouvelle saison en Super League. Doublure d’Hillary Damman, elle espère continuer à progresser même si elle ne se met pas trop de pression. “Titulaire au Standard dans quelques semaines ? Évidemment, j’espère avoir ma chance mais c’est une tout autre chose. On verra mon retour au Standard, souffle celle qui entame sa sixième année chez les Rouches après avoir fait ses débuts à Hognoul. En tout cas, avec Hillary, tout se passe à merveille. Il n’y a vraiment rien à redire.”