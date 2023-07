Standard : Zinho Vanheusden a hâte d’en découdre

Ce dimanche 30 juillet, Zinho Vanheusden devrait mettre fin à une attente de plus de six mois (186 jours pour être exact), date de sa dernière titularisation en compétition officielle. Le défenseur central du Standard n’a plus entamé une rencontre en tant que titulaire depuis le 25 janvier dernier avec l’AZ Alkmaar contre les Go Ahead Eagles. De retour chez lui, à Sclessin, le Belge de 23 ans est bien déterminé à prouver qu’il est loin d’être fini et que la période de poisse, qui lui a bien gâché la vie ces dernières années, est définitivement derrière lui. À Saint-Trond, là où il a évolué pendant deux saisons entre ses sept et neuf ans, Vanheusden retrouvera la compétition belge plus de deux ans après sa dernière apparition, c’était contre Ostende le 22 mai 2021 (il avait joué 31 minutes lors de la défaite 1-3).