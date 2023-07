Dragus en discussion pour un départ, Laifis à la maison : Hoefkens fait le point sur les dossiers chauds du Standard

”J’ai plusieurs joueurs qui peuvent être capitaines, a expliqué le T1 rouche. Pour moi, ils sont six ou sept. On parle de Laurent (Henkinet), d'Arnaud (Bodart), de Marlon (Fossey), de Bokadi ou de Zinho (Vanheusden). Ce sont les anciens. En plus d’Aron (Donnum), qui a été désigné par ses équipiers, ils sont beaucoup à pouvoir porter le brassard, mais surtout à se comporter comme des capitaines sur et en dehors du terrain.”

guillement Laifis est revenu une semaine avant la reprise : son message est clair.

Une chose est certaine : Kostas Laifis ne fait plus partie de cette liste. Le défenseur chypriote, qui souhaite toujours partir, n’a pas été convié au déplacement à Metz. “Il est encore un joueur du Standard à l’heure actuelle, mais quand on revient à l’entraînement une semaine avant la fin de la préparation, c’est un message assez clair. Il n’y a rien de personnel contre lui.”

Et Dragus ? Il était lui aussi absent. Mais son cas est différent. “Je suis très content de lui et de ce qu’il a montré durant la préparation, mais il y a autre chose”, a dit Hoefkens. Traduisez : il est actuellement en discussion pour quitter le club. Ce qui devrait également être le cas d’Osher Davida, qui n’a eu droit qu’à dix petites minutes de temps de jeu ce mardi. Là aussi, le message est clair.