Mercato au Standard: Laifis peut signer à Al-Jazira, Dragus vers l’Angleterre

Mieux, il se dirait que celui qui a joué 256 matchs pour le Standard depuis 2016 pourrait rejoindre le club des Emirats s’il consent à donner son accord. Mais le club qui avait recruté Milos Kosanovic du Standard en 2019 n’attendra pas indéfiniment que le Chypriote se décide. Car Al-Jazira a également activé d’autres pistes comme celle menant au Néerlandais de Séville, Karim Rekik. Le club andalou est enclin à le laisser partir car il a besoin de liquidités. Mais à la différence du Standardman, le Sévillan a encore deux ans de contrat et serait donc plus cher pour le club des Émirats. S’il opte pour Laifis, Al-Jazira s’acquittera d’une faible indemnité (avoisinant les 500 000 €).

Kostas Laifis doit se décider sous peine de voir le train menant à Al-Jazira filer sans lui.

Mais surtout, le Standard économiserait le plus gros salaire du club après le départ de Gojko Cimirot.

Dragus intéresse Coventry

Absent du déplacement de mardi dernier à Metz alors qu’il avait été buteur face au Hertha Berlin quelques jours plus tôt, Denis Dragus va, lui aussi, quitter le club. Comme nous l’indiquions déjà en juin dernier, le Roumain n’a plus d’avenir à Sclessin où on doute clairement de sa capacité à s’imposer définitivement malgré un talent certain. Si le Rapid Bucarest s’est intéressé à lui ces dernières semaines, Dragus n’était pas très chaud à l’idée de rentrer au pays à seulement 24 ans. Mais après avoir été prêté à deux reprises en Italie (à Crotone et plus récemment à la Genoa), l’élément offensif pourrait bien découvrir un nouveau pays. Il nous revient que le club de Championship, Coventry, s’intéresse fortement à lui et pourrait prochainement rafler la mise. Si les départs de Laifis et Dragus se précisent, le Standard aura alors plus de moyens pour activer plusieurs pistes et plus précisément celle menant à un buteur.