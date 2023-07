Les premiers mots d'Aiden O’Neill au Standard : “Je suis venu ici pour me tester et me montrer”

Pour ce qui est de son ambition personnelle, l’Australien est clair. “Je suis venu en Belgique pour me tester et me montrer. Je voulais vraiment revenir en Europe et dès que l’opportunité du Standard s’est présentée, j’ai sauté dessus.” Ce dimanche, c’est sur un terrain synthétique qu’O’Neill fera ses débuts. “On ne jouait pas sur ce genre de surface en Australie mais j’ai déjà expérimenté la chose durant ma formation à Burnley où le mauvais temps nous obligeait souvent à jouer sur synthétique.”

Quant à l’envie qui règne dans le groupe, Aiden O’Neill est catégorique. “On a fait le plein de confiance durant la préparation et on est vraiment prêt à commencer la compétition.”